Préparation des jeux méditerranéens : M. Hattab sur le terrain

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, a instruit les responsables locaux à Oran d’exploiter les infrastructures dans la formation des équipes sportives et des jeunes, et ce en marge de l’inauguration d’un camp de jeunes et des loisirs à Mers El-Hadjadj, dans la daïra de Béthioua. Le ministre veut aussi qu’Oran soit une wilaya-pilote dans la gestion des structures relevant de son secteur, selon les normes écologiques. Le camp de jeunes de Mers El-Hadjadj d’une capacité d’accueil de 100 lits et 150 couverts, a été financé dans le cadre d’un projet de jumelage avec une structure similaire à Cap Falcon, pour un montant de 100 millions de DA. Lors de la visite de travail et d’inspection effectuée, hier, dans la ville hôte des jeux Méditerranéens-2021, M. Hattab s’est rendu sur le chantier du complexe olympique au nouveau pôle urbain de Belgaïd. Sur place, il a insisté sur la livraison du projet avant la fin de l’année.

Le projet comprend essentiellement le grand stade de football, celui de l’athlétisme, une salle omnisports de 6.000 places, accompagnée des installations sportives annexes, un vélodrome de 3.000 places, des courts de tennis, des aires sportives en plein air, ainsi que deux piscines. Le ministre avait procédé auparavant à l’inauguration du Salon des sports et loisirs, qui se tient du 2 au 5 mai au centre des Conventions Ahmed-Benahmed. Cette manifestation, organisée par l’agence «Myriad Communication», comprend des espaces d’exposition, d’animation et de démonstration.



La commission nationale de préparation installée



M. Hattab a procédé, hier après-midi, à l’installation de la commission nationale de la préparation technique et matérielle de la 19e édition des jeux Méditerranéens-2021. Cette nouvelle instance est présidée par le ministre du secteur et secondé par un 1er vice-président, qui est le wali d’Oran, et un 2e vice-président le président du Comité olympique algérien (COA). Elle est composée, par ailleurs, de 12 présidents de commission qui représentent essentiellement des fédérations, des anciens athlètes et des ministères concernés directement dans la préparation du grand rendez-vous, que ce soit au plan technique ou administratif. L’installation officielle de cette commission va permettre aux membres du CIGM (Comité international des jeux Méditerranéens) d’avoir un interlocuteur direct, chacun dans sa spécialité.

Le ministre s’est dit optimiste quant au bon avancement de l’ensemble des chantiers de projets d’infrastructures en cours de réalisation ou de mise à niveau, concernés par l’accueil des compétitions des JM-2021. Ainsi, il a remercié le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour le grand intérêt qu’il a toujours accordé au secteur de la Jeunesse, qui dit-il, jouit actuellement, de grands acquis réalisés sous son impulsion et sa direction. Il a salué, à ce propos, les grands efforts qui ont été déployés par le Chef de l’État, en vue de faire aboutir la candidature de la wilaya d’Oran pour accueillir les jeux Méditerranéens-2021.

Amel Saher