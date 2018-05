Commémoration du 56e anniversaire de l’attentat du 2 mai 1962 : la barbarie de l’OAS

À l’occasion de la commémoration du 56e anniversaire de l’attentat du 2 mai 1962, lâchement commis par l’OAS contre les dockers au centre d’embauche qui a coûté la vie à des dizaines de dockers et travailleurs du port d’Alger, causant martyrs et blessés, l’Entreprise portuaire d’Alger (EPAL) a organisé, hier au niveau de la stèle du Docker, à l’entrée du port d’Alger, une cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes de cet attentat. En présence du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, et du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, des responsables de plusieurs ministères, des représentants de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) et des représentants de l’EPAL, une minute de silence a été observée après l’hymne national, ainsi que le dépôt d’une gerbe de fleurs, pour rendre hommage à la soixantaine de martyrs, victimes de ce lâche attentat perpétré par la horde terroriste de l’OAS. En effet, cette organisation avait mis une voiture piégée devant le centre de recrutement des travailleurs du port. Celle-ci a explosé à 6h, provoqué un mouvement de terreur et semé la désolation en cet endroit où des centaines de petites gens venaient chercher leur pitance quotidienne en prêtant leur dos afin de décharger les cales des bateaux.

Prenant la parole, le ministre des Moudjahidine a appelé, à l’issue de la cérémonie, le peuple algérien à exploiter son passé glorieux pour bâtir une Algérie forte et florissante. «Le peuple algérien est riche de son histoire, de sa résistance, sa civilisation, son mouvement nationaliste… Nous devons nous évaluer et nous rappeler la lourde responsabilité que nous avons à l’égard de la mémoire de ces martyrs, pour développer l’Algérie en reposant sur le savoir, les sciences, le respect et la loyauté», a-t-il souligné.

Tayeb Zitouni a par ailleurs mis en avant la solidarité du peuple algérien et sa gratitude aux sacrifices des martyrs. «La commémoration des martyrs de l’attentat du 2 mai 1962 prouve que la horde coloniale n’épargnait personne, ni enfant, ni femme, ni travailleur, ni fellah, ni citadin. Ils ont sacrifié leur vie pour hisser si haut, le drapeau de l’Algérie, sa dignité, sa gloire, son unité, sa résistance, c’est un devoir de mémoire de rappeler ce sacrifice», a-t-il fait savoir.

De son côté, le représentant de l’EPAL a indiqué que «l'attentat du 2 mai 1962 n'était pas le premier du genre, mais comptait parmi une série de crimes perpétrés par l'OAS, depuis la signature des accords d'Évian (19 mars 1962), mettant en avant les sacrifices des travailleurs algériens qui ont répondu à l'appel du 1er Novembre et rejoint la Révolution».

Kader Bentounès