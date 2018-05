DGSN : Renforcement de la coopération avec la police chinoise

Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), le général major Abdelghani Hamel, a mis l’accent, hier à Alger, sur la nécessité de renforcer les relations de coopération entre la police algérienne et son homologue chinoise. Accueillant à l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediène, le vice-ministre chinois de la Sécurité publique et président de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), Meng Hongwei, en visite en Algérie, M. Hamel a indiqué que ce dernier se rendra à plusieurs structures relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), ainsi qu’au siège d’Afripol, dans le cadre du «renforcement des relations de coopération entre les polices algérienne et chinoise, ainsi qu’avec les organisations et organismes de police régionaux et internationaux, dont Interpol». La visite du responsable chinois sera l’occasion «d’élargir les perspectives de partenariat aux domaines d’échange d’expériences et d’expertises dans divers domaines, à l’instar de la police scientifique et technique, outre la formation spécialisée, en vue d’appuyer les capacités opérationnelles des dispositifs d’application de la loi des polices des deux pays». De son côté, Meng Hongwei s’est félicité du «haut niveau de la police algérienne en matière de professionnalisme et de modernisation des moyens de travail», saluant son rôle dans «le renforcement de l’action sécuritaire commune». La visite du responsable chinois permettra également de «renforcer les domaines de coopération internationale et d’unifier les vues entre la police algérienne et Interpol, à travers l’Organisation africaine de Coopération policière (Afripol), afin de booster la coordination sécuritaire et relever les défis actuels et futurs», selon le communiqué de la DGSN.