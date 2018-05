Ecole militaire polytechnique de Bordj El-Bahri : Une formation de haut niveau

Louable initiative, que celle organisée, hier, par les cadres de l’École militaire polytechnique (EMP) chahid Abderrahmane-Taleb de Bordj El-Bahri (Alger), au profit des journalistes et du grand public.

Lors d’une visite guidée des lieux, toutes les personnes conviées à cette manifestation n’ont pas caché leur admiration face à la haute facture des installations, et cela en tous points de vue (moyens technologiques et pédagogiques ultramodernes, qualité de l’enseignement et de la formation dispensés).

«Cette journée s’inscrit dans le cadre du plan de communication du ministère de la Défense nationale (MDN) pour l’an 2018, visant à donner aux citoyens un aperçu sur l’organisation de la formation», a fait savoir le directeur de l’École, le général Grid Salim.

En cette occasion, M. Grid, Commandant de l’École militaire polytechnique, a mis en exergue les efforts fournis dans le domaine de la formation, pour être au diapason de la modernité et du développement, et cela dans la perspective de hisser les générations montantes vers le professionnalisme par le savoir et la compétence. «Le programme de formation est destiné à former une élite capable de relever des défis mondiaux, et cela à la lumière du développement technologique dont se prévalent les grandes puissances», a-t-il expliqué.

Selon le haut responsable de l’ANP, «le commandement a décidé de créer cette école qui représente la locomotive de la formation de l’élite du pays et lui donne une formation de qualité par tous les moyens : équipements scientifiques, moyens pédagogiques, installations et conditions de vie».

Le commandant de cette école, qui est en fait l’ex-ENITA, a souligné que cette institution militaire de renom, qui relève administrativement du ministère de la Défense nationale, mais qui est placée sous tutelle pédagogique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a pour mission de former des cadres militaires et civils de «très haut niveau».

«L’École était spécialisée dans la formation d’ingénieurs et de techniciens. Actuellement, elle dispense des enseignements de graduation universitaire et de postgraduation pour la formation d’ingénieurs d’État, de chercheurs et d’enseignants», a expliqué le général Grid, à l’assistance venue nombreuse.

Il a mis à profit cette opportunité pour mettre en valeur les «gros efforts» consentis par son école dans la formation et la mise à niveau de ses pensionnaires, spécifiant que l’établissement réalise, au profit des différents secteurs nationaux, toute recherche ou étude scientifique en rapport avec son domaine d’activité. En outre, l’officier supérieur a indiqué que l’école est composée de trois directions : celle de la formation militaire, celle de la recherche et de la formation postgraduées, ainsi que celle de la formation graduée. La durée des formations est de 3 ans pour le diplôme d’ingénieur, 2 ans pour le master et 3 ans pour le doctorat

Le commandant de l’école a affirmé également que son établissement ne se limite pas à la formation spécifique de cadres, mais dispense également une formation continue, à savoir des stages de courte durée, des séminaires et des conférences.

Poursuivant ses propos, il a mis en exergue le fait que «l’ouverture de l’École sur l’environnement national et international est une réalité. Elle prend toutes les formes couramment pratiquées en la matière, telles que les Conventions de coopération en matière de formation et de recherche avec des écoles et établissements nationaux et étrangers».

En matière de coopération internationale, nous apprendrons que «l’école a développé des relations de partenariat avec des pays comme la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et l’Égypte».

Sarah A. Benali Cherif