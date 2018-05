Information de proximité : entre citoyen et vie locale

L’information de proximité constitue un espace «d’interactivité positive» entre le citoyen et la vie locale, et une forme d'expression de la démocratie participative permettant d'exposer les préoccupations des citoyens et de dynamiser le développement local, ont estimé des universitaires approchés par l’APS. «Cette réalité est palpable à travers le rôle positif assumé notamment par la radio locale qui fait écho des préoccupations du citoyen, aborde les contraintes, met en lumière les actions de développement local et accompagne l’exécution des programmes locaux de développement», a souligné Pr Abdelaziz Abdoune du département de sociologie de l’université d’Annaba.

Les émissions d’information et les divers reportages produits par la radio «mettent face à face le citoyen et le responsable en charge des affaires générales, produisant une interactivité constructive au service de la vie sociale», a estimé, pour sa part, Pr Warda Bekhouch du département des sciences de l’information et de la communication de la même université. Cette interactivité traduit «la symbiose» entre le citoyen et l’environnement au sein duquel il évolue, a ajouté la même universitaire qui a relevé, qu’à côté des radios locales dont les grilles des programmes embrassent tous les aspects de la vie de la communauté sur les plans social, économique, culturel, politique et même international, la presse écrite locale et régionale assume un rôle axial dans l'information de proximité.

La prolifération des journaux a généré «une dynamique compétitive» dans la couverture des divers aspects de la vie locale et des préoccupations citoyennes, a considéré l’universitaire, mettant l’accent sur le rôle important de la presse dans la sensibilisation et l’orientation de l’opinion ainsi qu’à focaliser l’attention des responsables sur certaines questions.

Cette interactivité avec la presse locale s’observe à Annaba au travers des comportements de certains citoyens habitués à scruter quasi quotidiennement les pages d’information locale de journaux locaux et régionaux. Des jeunes et des moins jeunes ont ainsi pris l’habitude de siroter leur café du matin en feuilletant les quotidiens locaux dont l’Est Républicain, Akhir Saâ, Edough News, Essaqr en plus d'autres quotidiens d’information nationale.

Les lecteurs de ces quotidiens locaux sont surtout présents dans les cafés du Cours et à l’ombre des arbres de cette placette emblématique de la ville d’Annaba. Les informations locales lues font ensuite l’objet de longues discussions et échanges qui reflètent l’attention accordée aux questions d’intérêt général. Pour soutenir la mission d’animateur de la vie locale propre à l’information de proximité, les responsables de certains titres de la presse paraissant à Annaba insistent sur l’importance de la publicité pour garantir la santé financière des quotidiens. Face à la «concurrence déséquilibrée» des réseaux sociaux dans la couverture des informations locales, régionales, nationales et internationales, les mêmes responsables de quotidiens annabis considèrent que le défi du professionnalisme reste le «seul garant» de la crédibilité des différents médias locaux.