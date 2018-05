Le correspondant local : à l’écoute des pulsations sociales

Témoin et acteur à la fois de la vie de la collectivité, il subit tantôt et il influe parfois sur le cours des événements pour se singulariser et se mettre souvent sur le devant de la scène par ses écrits. Il mesure ses pas pour ne guère franchir une ligne et être perpétuellement en alerte dans la perspective de préserver sa crédibilité, de représenter dignement son organe et s’acquitter de ses misions d’information et de couverture des faits saillants de la cité. Encore faut-il qu’il accède aux sources d’information généralement difficiles parfois à atteindre même si une nette avancée a été enregistrée depuis avec la volonté des pouvoirs publics de faciliter la tâche du journaliste et l’institutionnalisation de la communication officielle.

Le correspondant local, puisque c’est de lui qu’il s’agit, tente efficacement au quotidien d’accomplir son rôle et œuvre sans relâche à huiler les mécanismes de fonctionnement de son organisation du travail grâce à son esprit d’imagination et son sens des relations. Sans quoi, son efficacité est vouée à l’échec avec en plus l’incompréhension de la rédaction centrale, à son tour, préoccupée par les exigences de la confection d’un journal et la globalité de la couverture nationale.

Loin donc de l’atmosphère et de l’ambiance du siège, il est juste à l’écoute des pulsations de la société pour analyser et traiter l’information en sa possession selon ses convictions et tout en observant la ligne de conduite de l’organe qu’il représente. Encore si pour le secteur public, cette catégorie professionnelle des correspondants semble mieux lotie pour évoluer dans des conditions d’assurance et de sérénité, la situation demeure bien compliquée pour la presse dite privée, une bonne partie du moins, au vu de la précarité prévalant dans l’exercice de ses missions. Au plan professionnel, force est cependant de constater que des progrès tangibles ont été accomplis permettant au correspondant d’assurer une bonne couverture de la région dont il a la charge.

Les cellules de communication, créées un peu partout dans les

institutions et organes publics ou entreprises économiques et socio-éducatives, s’assimilent à un véritable support pour les localiers.

Un véritable acquis pour la presse locale sûrement pour être en prise avec la réalité du terrain et le développement de la région, ce qui motive le correspondant à s’intéresser à la mutation et s’ériger en un acteur de la promotion sociale de la collectivité et de la préservation de son patrimoine culturel.

Et c’est à priori, l’objectif essentiel du correspondant certes tenu de rapporter fidèlement les faits d’un quelconque événement mais aussi de participer par des critiques constructives au développement local en veillant constamment au respect des notions de neutralité et d’objectivité dans le traitement de l’information. En clair, un correspondant de presse responsable et concerné par l’amélioration d’un cadre de vie, c’est-à-dire son environnement et la promotion d’une économie performante.

A. Bellaha