Journée internationale de la liberté de la presse, Presse régionale : Survivre au numérique

Si l’audience des médias traditionnels ne cesse de diminuer, à l’heure du tout numérique et du journalisme en ligne, force est de constater que de nombreux titres de la presse régionale paraissant à l’est du pays ont réussi tant bien que mal à garder leur statut de premiers animateurs de l’espace public local.

Miroir de la société locale, ces quotidiens qui ont pour vocation d’informer et de rendre compte des moindres événements de leurs régions, de leurs villes et de tout ce qui a trait à leur vie quotidienne, demeurent, grâce à la proximité qu’ils entretiennent avec leurs lecteurs, une source d’informations de référence pour de nombreux citoyens. Toutefois, c’est tout le contenu et le mode d’organisation de ces titres de presse qui se retrouvent bouleversés par la démocratisation de la technologie numérique et l’apparition de nouvelles façons d’accéder à l’information sans passer par des canaux traditionnels. Contactée par l’APS à la veille de la célébration de la journée mondiale de la Liberté de la presse, Nerdjesse Kermiche, rédactrice en chef du quotidien d’expression arabe An Nasr, a affirmé que son journal a de tout temps œuvré à valoriser l’information de proximité et à rester au contact du citoyen. Ayant pris la pleine mesure de l’importance de l’information de proximité, le quotidien «An Nasr ne cesse de renforcer son réseau de correspondants à travers le territoire national», a-t-elle confié, soutenant que «c’est grâce à cette orientation que ce journal a réussi à garder le même nombre de tirage et à surpasser les problèmes imposés par la conjoncture économique». Le responsable du bureau de Constantine, Mohamed Aggabou, atteste que son journal figure parmi les titres les «plus vendus» dans la région grâce à la mise en exergue, dans son contenu, de l’information de proximité. Il a affirmé également que c’est cette capacité d’aller vers lectorat et de lui donner accès à un monde qui lui est familier qui a permis à son journal d’être une «référence nationale en matière de d’information de proximité».

Pour le directeur de publication du Quotidien de Constantine, Samir Bouzidi, la presse de proximité demeure «l’élément moteur d’une ville», c’est pourquoi son journal s’efforce de «rester collé à l’information et de la véhiculer d’une manière honnête et saine afin d’être un référence pour la société constantinoise et d’accompagner les acteurs de la ville».

Dur combat de proximité à l’ère des réseaux sociaux



D’avis pour dire que la presse de proximité est aujourd’hui prise de court sur les réseaux sociaux par un journalisme citoyen qui ne s’encombre d’aucune déontologie professionnelle, ces trois responsables ont tenu à souligner la nécessité pour tous les titres régionaux de s’adapter aux changements technologiques s’ils veulent préserver leurs places sur l'échiquier médiatique. L’évolution digitale a été perçue par les responsables d’An Nasr comme un «véritable levier de performance», a souligné Nerdjess Kermiche expliquant que son journal a «su diversifier son contenu tout en trouvant un parfait équilibre entre une édition papier forte de reportages, d’enquêtes de faits divers et autres, et de nouvelles pratiques apparues sur le web, telles que la mise en ligne de vidéos traitant de l’actualité, ou encore la publication d’articles sur les réseaux sociaux». Abordant la question de la prolifération sur les réseaux sociaux d’un journalisme dédié à l’information de proximité, à l’initiative du citoyen lambda, la rédactrice en chef du journal An Nasr a soutenu que «ce phénomène a dévalorisé le métier de journaliste», soutenant qu’il est difficile dans cette configuration précise de faire la distinction entre «une opinion subjective et une information fiable particulièrement en l’absence de toute déontologie». Elle a, par ailleurs, déploré les agissements de certains titres qui, en quête de sensationnel, n’hésitent pas à relayer des rumeurs et des informations infondées circulant sur les réseaux sociaux. Selon elle, la presse nationale «doit à impérativement relever le défi du professionnalisme». Autant pour Samir Bouzidi que pour Mohamed Aggabou, les réseaux sociaux constituent une «nouvelle donne dans l’activité journalistique à laquelle il faut s’adapter». Ces deux responsables ont rappelé le rôle essentiel du journaliste qui est de faire la part des choses et de rester «un référent pour la société». Toutefois, les trois professionnels du métier se rejoignent pour dire que malgré toutes les mutations que connaît le journalisme à l’heure du numérique et des smart-phones, «la presse régionale a encore de beaux jours devant elle» car, ont-ils appuyé, «il existera toujours un lectorat exigeant d’avoir accès à une information à la fois vérifiée, crédible et sourcée.