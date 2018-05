M. Mohamed Taïbi, sociologue : « la presse, un critère fondamental de modernité »

Dans l’univers de la presse, la «liberté» rime-t-elle avec la responsabilité ? Pas si sûr. En Algérie, afin de bien encadrer la profession, le Président de la République n’a cessé d’appeler à l’installation de l’Autorité de régulation de la presse écrite. Outre cet encadrement, la presse nationale voit venir une ère numérique, inévitable, selon les experts, à laquelle s’impose une préparation infaillible. Des questions, que Mohamed Taïbi, sociologue, analyse dans cet entretien.



El Moudjahid : M. Taïbi, si un chemin reste à parcourir, la liberté de la presse est une «réalité incontestable» pour reprendre les propos du ministre de la Communication. Où en est-on, au juste ?

Mohamed Taïbi : Qu’il me soit permis, d’abord, de préciser qu’il y a deux niveaux de liberté : d’une part, la liberté de la presse est institutionnelle, et de l’autre, le discours libre est, pour le journaliste, une question de liberté de conscience. De toute manière, la liberté de la presse reste un critère fondamental de la modernité institutionnelle. Au-delà des insuffisances professionnelles du domaine, l’Algérie a enregistré au niveau de l’expérience, d’importants acquis, auxquels s’ajoutent des avancées remarquables dans ce que j’appelle la distinction des libertés. Les acteurs du champ public s’affirment dans des autonomies de décision et d’expression même à l’intérieur du secteur public. Le pays consolide davantage ses acquis et érige les libertés en une valeur sociale et morale. De leur côté, les acteurs de la presse s’affirment comme des partenaires de l’architecture de l’opinion publique nationale.



Vous avez évoqué le secteur public. Quelle sera, selon vous, la mission principale que doivent assurer les médias publics ?

Une question importante. Parfois on a tendance à confondre entre les missions. Le secteur privé fonctionne aujourd’hui comme un secteur d’investissement marchand et parfois idéologique, et s’insère dans une logique particulière. Mais les médias publics, eux, ont pour charge, voire mission, de consolider le caractère organique de l’opinion publique nationale, et la puissance publique comme une force de l’organisation sociale algérienne. Le secteur public est aussi le fondamental de l’expression de l’Etat national, et une sorte de muraille de Chine contre les manipulations de plus en plus nombreuses dans les médias. Il est appelé à accompagner les grandes réformes du pays, et doit faire tout cela dans un domaine de professionnalisation.



Cette liberté, demandée et recommandée, ne rime pas souvent avec responsabilité. D’où l’appel incessant du Président de d’installer une Autorité de régulation de la presse écrite. Quel serait l’apport de ce mécanisme régulateur ?

L’importance de ces autorités est avérée, elle traduit une puissance de l’organisation du secteur, définira les rôles des uns et des autres et préservera le pays des grandes manipulations provocatrices de désordre. La presse n’est libre que si elle s’inscrit dans une logique de stabilité et, en même temps, dans une mission de critique des pratiques de la gouvernance. Rappelez-vous que les désordres dans le monde arabe ont commencé par un scénario fondé sur la manipulation médiatique. La responsabilité doit être dans le domaine de la stratégie. La liberté de la presse ne veut aucunement dire diffuser des informations déstabilisantes ou s’inscrire dans des alliances antinationales. Si cette liberté est somme toute légitime, les frontières du discours médiatique doivent être conçues dans le domaine de la sécurité nationale. Ceux qui dépassent ces lignes ne sont plus dans l’expression libre.



L’autre défi qui guette la presse nationale est inhérent au passage au numérique. Quels sont les leviers de cette transition ?

Les nouvelles technologies s’imposent d’elles- mêmes. L’histoire nous le dit depuis les temps des industries culturelles, c’est la technologie qui impose les choix. La question ne se pose sur la possibilité de se lancer dans une transition numérique.

L’obligation est d’assurer un accompagnement pour éviter à nos médias de devenir caduques et archaïques. Cette numérisation va également engendrer une nouvelle génération de journalistes, avec à la clé, une nouvelle sorte d’imagination dans le domaine de la communication. De ce point de vue, s’impose une meilleure préparation permettant de rentrer de plain-pied dans cette transition numérique pour une meilleure compétitivité. La société évolue avec ces médias, et ces médias ne peuvent gagner l’opinion qu’en s’affirmant comme des modèles de modernité de communication. Tous ceux qui s’accrochent à des mythes passéistes vont se trouver décalés par rapport à l’histoire. Le numérique s’impose aujourd’hui pas comme un choix, mais comme un défi.

Propos recueillis

par : Fouad Irnatene