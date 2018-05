Journée internationale de la liberté de la presse : Acquis et défis

C’est sur le thème «Médias, justice et état de droit : les contrepoids du pouvoir», que l’Algérie célèbre, aujourd’hui, à l’instar des autres pays du monde, la Journée internationale de la liberté d’expression. Cette halte observée, chaque 3 mai, vient ainsi évaluer le parcours effectué par cette noble profession, défendre l’indépendance des médias et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu leur vie dans l’exercice de leur profession. Il est question, également, mais pas seulement, d’examiner les défis actuels de la liberté de la presse électronique.

Il faut dire les pas franchis dans ce domaine par notre pays, sont importants et les acquis nombreux. En somme, la presse nationale est une presse absolument libre ; en témoigne d’ailleurs, le contenu publié au quotidien, et bien souvent, en ligne, en temps réel. Aussi, les dispositions de la Constitution révisée en 2016 et de la loi organique relative à l’information de 2012 consolident grandement ces acquis.

L’article 50 de la loi fondamentale du pays stipule, faut-il le rappeler, que «la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable. Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation. Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté». Cette dernière mesure représente, en fait, «un acquis de taille» à mettre en avant, absolument. Aussi, il est un fait avéré c’est bel et bien que les réalisations concrétisées dans le domaine de la presse sont importantes. Notre pays est, en effet, fort d’une riche expérience et d’un éventail de faisceaux de supports de communication, de diffusion et de distribution de l’information.

Cependant, il y a lieu de signaler, ici, que, ces dernières années, et même si la presse écrite se décline en plusieurs dizaines de titres, cette dernière est en train de subir les effets de la crise à telle enseigne que pas moins de 62 titres ont cessé de paraître depuis 2014 à ce jour. C’est dire l’impact qui a été ressenti de manière conséquente, du fait de la manne publicitaire, actuellement en déclin. A retenir : une très grande partie de la publicité privée —représentant plus de 80% du volume national— s’est déplacée vers d’autres espaces tels que l’affichage extérieur et les plates-formes virtuelles», comme souligné récemment par le ministre de la Communication, Djamel Kaouane dans l’un des entretiens accordés à la presse nationale.



Les chaînes de télévision privées : sur la voie de la professionnalisation



En effet, le ministre tout en admettant que la presse écrite est aujourd’hui «mise à rude épreuve» et que sa santé financière ne peut «que s’en ressentir», a indiqué que cette situation peu reluisante a poussé le gouvernement à «réactiver» le Fonds d’aide à la presse écrite dont les modalités et les mécanismes de fonctionnement sont à l’étude. Remarque importante : «Ce Fonds n’est pas une manne de confort, mais un moyen d’aide» et «les solutions de viabilisation financière sont tributaires de la capacité des titres à imaginer des solutions de rechange pour substituer de nouvelles ressources à celles qui ont fait leur temps ou qui ne sont plus disponibles», a notamment affirmé le ministre de la Communication.

A propos de la presse audiovisuelle, M. Djamel Kaouane a déclaré, notamment que «les médias lourds que sont les télévisions ont cette lourde responsabilité de supporter et de porter une image, qui n’est pas forcément l’image qui représente tout un pays, mais une opinion parmi d’autres, une tranche de réalité, une part de vérité qui ne doit cependant pas être présentée, pour une question évidente d’honnêteté professionnelle et d’éthique, comme l’opinion, la réalité, la vérité par excellence…

Comme vous pouvez le voir, il y a une offre très diffuse, du bon, du moins bon, des expériences qui semblent réussir, d’autres qui sont très prometteuses en matière professionnelle et éthique, et enfin des offres sur lesquelles il vaut mieux ne pas se prononcer». Et de poursuivre ensuite : «Quoi qu’il en soit, les chaînes dont les bureaux sont agréés (6 chaînes) font leur chemin sur la voie de la professionnalisation et de la normalisation éthique ; elles ont besoin de temps, elles ont besoin d’un regard extérieur critique, elles ont besoin d’arbitrage, et cela seule l’Autorité de régulation de l’Audiovisuel peut le faire».



Une Autorité de régulation pour gérer efficacement le secteur



Le ministre relève que la régulation est «très complexe» et «très dense» dans la mesure où elle couvre des centaines d’aspects, des milliers de considérations qu’il est «très difficile» de cerner, ce qui doit l’être dans le cadre de l’expertise habilitée. Le ministre tout en mettant en exergue que l’Autorité de régulation de la presse écrite «n’est plus un projet» a affirmé que «c’est une réalité de la loi».

Il a également assuré que l’Autorité de régulation de la presse écrite donnera à la corporation un cadre «organisationnel» et de régulation qui lui permet enfin de «s’autogérer», de «mieux» se regarder, avec plus de «pertinence», plus d’esprit «critique», pour mieux avancer.

Pour ce qui concerne les perspectives qui se présentent au secteur depuis le lancement du satellite AlcomSat 1, le ministre a souligné que les ambitions que l’Algérie affiche en matière de présence spatiale sont à la mesure des utilisations diverses que notre pays entend concrétiser pour optimiser de tels investissements ; notant par la même occasion, que «la communication et l’information en font partie», précisant, à ce titre, que «le déploiement audiovisuel n’est pas des moindres, en termes de perspectives regardant notamment le satellite AlcomSat1».

Force est de constater que, comme pour l’univers numérique, l’enjeu, s’il est technologique par des aspects techniques, n’en est pas moins également un enjeu de contenu. «Il faut une production intense et de qualité de contenus algériens pour prévaloir aussi bien dans l’aire numérique des réseaux sociaux, que dans l’aire des faisceaux satellitaires», a admis M. Kaouane.

Il est aussi bon de savoir que le nombre de chaînes publiques est de quatre. Quant aux radios, elles sont au nombre de 55, dont 48 radios locales et sept nationales. Avec toute cette richesse de médias et si la liberté de la presse est désormais un acquis irréversible, garantie par la constitution, les journalistes doivent également faire preuve de professionnalisme, d’éthique et de déontologie. Il y va de l’optimisation du travail d’information.

Soraya Guemmouri