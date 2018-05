Dans la lucarne : La double fête des abassis

On ne le dira jamais assez, la «dame» a choisi sans aucune fausse modestie son «courtisan». Son faible est allé à une équipe abassie étincelante, séduisante, pratiquant un football de qualité qui ne peut que donner du plaisir à ses fans, au public et aussi à tous les spectateurs et téléspectateurs. Elle a connu, en 90 minutes d’une empoignade serrée, une double fête. D’abord, celle des travailleurs, puis cette consécration en finale de la coupe d’Algérie devant la JSK sur le score de 2 à 1. C’est un peu l’histoire qui se répète pour une ville de Sidi Bel-Abbès qui n’en demandait pas tant. Ayant assuré leur maintien après leur victoire sur le MCA dans son fief de Bologhine, les gars de la Mekerra ont survolé la partie du début à la fin. De ce fait, ils n’ont nullement usurpé leur succès. Ils ont dominé et ils ont été efficaces et surtout plus entreprenants, plus volontaires sur la verte pelouse du 5-Juillet. Cette dernière a tenu le coup, et ce malgré le fait qu’en ouverture, il y eut la finale de la coupe d’Algérie militaire animée par nos «bidasses» où le dernier mot est revenu aux militaires de la 1re Région militaire, par un score assez large (5 à 0). La fête, ce jour, a été totale, avec un fair-play total, où les supporters des deux équipes ont été à la hauteur. Certes, la JSK était à un degré moindre par rapport à son vis-à-vis du jour, notamment au niveau de son axe défensif, trop lourd, de l’avis de l’ensemble des observateurs, la rencontre a été agréable à suivre. Ce qui a gratifié les présents et ceux qui étaient devant leurs «tubes cathodiques» d’un spectacle qui a dépassé largement la moyenne. Il y a lieu aussi de dire que la faute commise gratuitement pas Asselah sur Belhoucini n’avait pas permis aux Canaris de revenir à la marque. Une expulsion qui leur a coûté finalement cher. Au fond, les Abassis ont été au rendez-vous avec l’histoire, puisque 27 ans après leur premier sacre devant la JSK (2 à 0), en 1991, ils viennent de récidiver en excellant une deuxième fois suite à un superbe doublé de Belahouel qui fera date dans le palmarès de Bel-Abbès. Il y a lieu de relever le rôle joué par le service d’ordre qui avait mené d’une main de maître son travail en ne laissant rien filtrer. La sécurité a été assurée comme il se doit. Ce qui fait que tout s’est déroulé dans de très bonnes conditions dans et en dehors du terrain. Aujourd’hui, ce n’est que justice que cette ville, le «petit Paris», fête son deuxième trophée qui vient enrichir ainsi son palmarès. Après Abdi en 1991, Chérif El-Ouazzani vient d’assurer l’émulation, confirmant que cette «nouvelle vague» n’a rien à envier à l’épopée de ses aînés. Et c’est cela qui a été payant pour cet ensemble qui pratique un jeu chatoyant lorsque les conditions sont réunies. Bel-Abbès a été vraiment au summum en ne faisant que rééditer ses performances en championnat, malgré le fait qu’il a été victime d’une «machination» qui a fait qu’on lui soustrait injustement six points. Ce club a réussi à assurer son maintien et, désormais, il ressort comme le grand vainqueur. Ce n’est que justice pour ce groupe formidable, convoité par tous dans notre championnat d’élite. Le 5-Juillet a répondu comme il se doit aux attentes de tout le monde. Il a réussi à faire disputer deux matches sans aucun souci. Ce qui constitue, en soi, une grande victoire pour que la fête, à l’occasion du 1er mai, mais aussi de la finale de la coupe d’Algérie, soit omniprésente à Alger, à Bel-Abbès et dans tout l’Oranie. Les présents ont vécu de très bons moments, puisque le meilleur sur le terrain a vraiment gagné. Tant mieux pour notre football. À d’autres succès !

Hamid Gharbi