Finale coupe d’Algérie militaire 1re RM 5 – ETI 0 : Et de 9 pour la 1re Région Militaire

Le vice-ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’ANP le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, qui a assisté à la rencontre aux côtés du Chef du gouvernement Ahmed Ouyahia, a remis le trophée à l’équipe victorieuse, soit la 1re RM. Ténor du football militaire, l’équipe de la 1re Région militaire a réussi hier à remporter sa 9e coupe d’Algérie militaire, grâce à sa large victoire (5-0) contre l’équipe de l’ETI (Ecole technique de l’intendance). Cette dernière n’a vu sa naissance que depuis deux années seulement et fait elle-même partie de la 1re Région militaire. Elle est aussi constituée de militaires à 100% engagés dans l’armée et ne joue qu’en championnat militaire. Cela contrairement à celle de la 1re RM, qui est constituée de joueurs évoluant dans les différents championnats nationaux civils et qui sont sous les drapeaux. D’où l’écart de niveau entre les deux formations, en témoigne le score lourd encaissé par l’ETI, pour qui arriver en finale est en soi une sacrée performance. La défaite ne diminue en rien de son mérite d’avoir animé la finale de la coupe d’Algérie militaire. L’équipe de 1re RM a sorti un grand match et n’a laissé aucune chance à son adversaire du jour. Elle a dominé, séduit et remporté logiquement une 9e coupe d’Algérie, qui est venue couronner son excellent parcours cette saison. A noter qu’une minute de silence a été observée avant le coup d’envoi du match, en hommage aux martyrs du crash de l’avion militaire à Boufarik, il y a quelques jours de cela.

M.-A.A.