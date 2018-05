TIzi-Ouzou : La fête malgré la défaite

Les citoyens, particulièrement les inconditionnels des Canaris, ont exprimé hier soir leur profonde déception suite à la défaite de leur club préféré en finale de la Coupe d’Algérie face à l’USMBA que tout le monde a jugée beaucoup plus entreprenante que la JSK. Les Canaris n’ont pas été à la hauteur de cette finale dont la victoire était grandement attendue. D’ailleurs, dès le début de la matinée, la capitale du Djurdjura était bondée de monde. Les fans des Jaune et Vert ont investi la aussi bien le centre-ville que les différents quartiers du chef-lieu de wilaya, arborant banderoles et écharpes aux couleurs du club. Ils voulaient fêter leur sixième consécration en coupe. Toutefois, la défaite a provoqué un sentiment de déception, même s’ils étaient nombreux à sillonner les rues de la ville pour exprimer leur joie de la prestation et du parcours de la JSK. D’ailleurs, à la fin du match, des inconditionnels du club phare de la Kabylie sont sortis dans la rue pour saluer les Canaris qui, malgré un début de saison instable, ont pu disputer la finale de la Coupe d’Algérie.

En dépit de cette profonde déception, les fans de la JSK ont reconnu que l’USMBA a démontré sa suprématie, contrairement aux Canaris qui n’étaient pas dans leur grand jour. Donc, après cette défaite, les poulains de Bouzidi doivent désormais se focaliser davantage sur le reste du championnat pour sortir définitivement de la zone rouge et se prémunir de la relégation en division inférieure.

Bel. Adrar