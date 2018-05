Finale Coupe d'Algérie - 2018, USM Bel Abbès 2 - JS Kabylie 1 : Beau duel

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a remis le trophée de la Coupe d’Algérie 2017-2018 de football au capitaine d’équipe de l'USM Bel-Abbès, Farès Benabderrahmane, après la victoire 2-1 (mi-temps : 1-0) devant la JS Kabylie. Le Premier ministre a également remis des médailles aux arbitres ainsi qu'aux joueurs et staffs techniques et administratifs des deux clubs. 5 milliards de centimes pour chaque équipe, M. Ouyahia a aussi remis au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, deux chèques d'un montant de cinq milliards centimes chacun au directeur général de l'USMBA, Keddour Benayad et au président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, avant le coup d’envoi de la rencontre. Le Premier ministre a également remis un chèque dont le montant n'a pas été révélé au chef de service des sports militaires au ministère de la Défense nationale (MDN), Omar Kriche. Etaient présents à cette cérémonie de remise de récompenses, le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah et d'autres membres du gouvernement. Les deux walis de Sidi Bel-Abbès et de Tizi-Ouzou ainsi que le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, ont remis à leur tour des cadeaux au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et au Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

La finale de la Coupe d’Algérie-2018 qui a opposé hier l’USM Bel-Abbès à la JS Kabylie, remporté par El-Khadra, a tenu ses promesses. Il y avait une ambiance des grands jours. Un grand public composé des deux galeries. De l’engagement. Du jeu. De l’intensité. Et du suspense jusqu’au bout.

L’USMBA l’a refait 27 ans après face à ce même adversaire, qu’elle a battu en finale de coupe d’Algérie en 1991. Soit 27 ans après. Chérif El-Ouazzani et ses protégés offrent ainsi un second titre à Sidi Bel-Abbès. La liesse a atteint son paroxysme dans tout le camp belabbessien qui a fêté comme il se doit cette consécration fort méritée. Superbe équipe, très technique, constituée de talentueux joueurs, qui pratiquent un beau football, alerte, plaisant, fait de passes courtes, de mobilité et de technicité, l’USMBA marque encore une fois l’histoire du football algérien, au détriment de la JSK, qui reste le club le plus titré d’Algérie et l’un des plus titrés du continent. Zouari et ses coéquipiers ont entamé la partie tambours battants. Deux minutes à peine après le coup d’envoi de la rencontre donné par l’excellent arbitre international Abid-Charef, Bel-Abbès mène une offensive construite de ses bases arrières, que transforme en but, l’excellent Belahouel, qui contrôle la balle du pied gauche et qui frappe du pied droit, mettant dans le vent la défense des Canaris, et place une balle imparable qui s’en va tromper la vigilance du gardien kabyle Asselah, irréprochable sur le coup (2’).

Avantage psychologique d’entrée pour les Scorpions



L’USMBA venait de prendre un sérieux avantage psychologique. Ce but a complètement faussé la donne pour la JSK, par rapport au système de jeu mis en place par l’entraîneur Youcef Bouzidi. Mis en confiance par cette première réalisation, les Belabbessiens ont l’emprise du match. Ils déroulent et se libèrent plus vite que leurs homologues kabyles. Ce qui leur donne une certaine aisance dans le jeu. Cela, contrairement à la JSK, qui paraissait crispée avec un jeu approximatif et peu inspiré, où le milieu de terrain paraissait complètement émoussé et perdu. Les camarades du capitaine Belkalem ont usé de balles longues inutiles qui ont fait les affaires de l’axe central de l’équipe adverse articulé autour du duo Benabderahmane-Khali. C’est donc logiquement que la première mi-temps se termine à l’avantage de l’USM Bel Abbès, de l’avis même du coach de la JSK, Youcef Bouzidi, qui dira à ce moment-là : «Ils ont été meilleurs que nous en première période. Je vais voir avec mes joueurs ce qui ne va pas et pourquoi certains d’entre eux ne parviennent pas a avoir le rendement attendu d’eux… ».



Belahouel héros de la finale



Tout le monde s’attendait donc à une forte réaction de Yattou et consorts afin de tenter de revenir rapidement à la marque et ainsi, préserver leurs chances de s’adjuger le fameux trophée mis en jeu en la circonstance, qui viendrait couronner leurs efforts dans cette compétition. Hélas, c’est le scénario inverse qui s’est produit. Presque la copie conforme au début du premier half. On venait tout juste d’entamer celui-ci, que sur une nouvelle belle action offensive d’El-Khadra, un splendide une-deux Belahouel-Zouari, permet au premier cité (encore lui) d’aggraver la marque. Inscrivant par la même le second but de l’USMBA et par la même un doublé dont il se souviendra bien longtemps (48’). C’est le héros incontesté de la finale. Il venait d’asséner un second coup qui paraissait fatal, sur le moral de l’excellent Chetti (un nom à retenir) et de ses partenaires. Au moment où jubilaient les fans belabbessiens, le public kabyle était lui sous le choc, comme désemparé et ne comprenant rien à ce qui arrivait à son équipe de toujours.



Orgueil kabyle…



Piqués dans leur amour-propre, les gars à Bouzidi tentent de réagir et montrent bien qu’ils ne vont pas baisser les bras. Ils se portent à l’assaut du camp belabbessien, acculent l’équipe adverse, mais s’exposent aussi aux contres de l’USMBA. La JSK parvient tant bien que mal à réduire la marque par Djerar qui d’un coup de tête croisé prend à défaut la défense de Bel-Abbès et le gardien Toual, profitant d’un coup franc magistralement botté par le remuant Benaldjia (55’). Ce but booste les Canaris qui continuent à se battre. Mais, ils ont failli une nouvelle fois se faire surprendre sur une attaque placée des Belabbessiens, ponctuée par une frappe sur le poteau de Lamara (61’). Sueurs froides dans le camp kabyle. Ensuite, c’est la JSK qui reprend le contrôle du jeu pour tenter d’égaliser.



Asselah fausse la donne



Au moment fort de la domination kabyle, un fait de jeu, va tout remettre en question. Sur une action anodine des Vert et Rouge, Asselah s’en va s’emparer du ballon, mais sur son chemin se trouve Belahouel. Maladroitement le gardien de but de la JSK s’en va le bousculer et le touche du pied et du coude, le mettant à terre au lieu d’essayer de l’éviter. Il se fait bêtement expulser, laissant ses camarades à dix et offrant un penalty cadeau à l’USMBA. C’était l’action du KO dont rêvait El-Khadra. Boultif effectue à ce moment-là son entrée en jeu. Bounoua s’empare de la balle pour exécuter la sentence. Il s’avance place son ballon qui est annihilé avec brio par Boultif au prix d’une belle parade (75’). Il remet en confiance ses coéquipiers, même s’ils doivent poursuivre le match à dix contre onze. Ce qui s’est avéré néanmoins très difficile pour eux sur le terrain.



Bel-Abbès tient bon



Malgré leurs efforts soutenus mais quelque peu désordonnés le plus souvent, Djaâbot et les siens n’ont pas réussi à revenir au tableau d’affichage, malgré la tentative de Boukhenchouche incorporé en cours de jeu qui a failli faire mouche (86’). La cause était dite. Et c’est l’équipe qui a, au vu de la physionomie du match, le mieux joué qui l’a remporté. Victoire méritée pour l’USMBA et son entraîneur Chérif El-Ouazzani qui prouve qu’il demeure l’un des meilleurs techniciens du football algérien. Bel-Abbès joue bien, développe un super football, avec des joueurs aux immenses qualités technico-tactiques. Soit, le football comme on l’aime. La JSK a eu le mérite d’animer cette finale malgré une saison des plus difficiles. Si Bel-Abbès est en fête, pour la JSK, il s’agira de se tourner vers le championnat où elle doit faire le nécessaire lors des trois matches restants afin d’assurer son maintien. Bravo à l’USMBA et à la JSK pour le fair-play total qui a caractérisé cette empoignade à enjeu. Bravo à Bel-Abbès et à tous les Belabbessiens et amoureux des Scorpions pour cette belle coupe d’Algérie qui leur a souri. Dame coupe à choisi l’USMBA…

Mohamed-Amine Azzouz

--------------//////////////////////

Fiche technique

Stade: 5-Juillet-1962 (Complexe Mohamed Boudiaf)

Affluence : Record

Pelouse : En très bon état

Arbitres : Abid Charef, Etchiali, Bounoua

Avertissements : Zouari (7’), Bouguelmouna (45’) USMBA, Raiah (21'), Benyoucef (45'), Redouani (66’), Chetti (83') JSK

Expulsion : Asselah (72') JSK

Buts : Belahouel (2', 48') USMBA, Djerrar (55') JSK



USMBA : Toual – Lamara – Khali –Benabderahmane -Abdelli-Legraa-Bounoua-Tabti (Salah 90'+2)-Belahouel (Labani 85')-Bouguelmouna (Belhocini 67') -Zouari

Entraîneur : Cherif El Ouazzani

Remplaçants : Ghoul -Zerrouki-Bengorine-Seguer



JSK : Asselah-Redouani-Belkalem-Saadou-Chetti-Djerrar (Boultif 74')-Raiah (Boukhanchouche 70')-Yattou-Benyoucef (Hammar 70')-Djabout-Benaldjia

Entraîneur : Bouzidi

Remplaçants : Guitoune-Guemroud-Oukaci-Si Salem

--------------//////////////////////

Déclarations

Chérif El-Ouazzani, entraÎneur USMBA : «Fier de mes joueurs»

«Fier de mes joueurs. Voilà ce que je dirai en premier. Le match été très difficile pour les deux équipes. On a su marqué aux bons moments. Mes joueurs sont à féliciter pour leurs efforts et la qualité du match qu’ils ont fourni. Notre bonheur est d’avoir offert un titre à l’USMBA et tant de joie à tous nos merveilleux supporters et à toute la population de Bel-Abbès. Cette saison, on a beaucoup souffert en championnat et en raison du manque de moyens financiers. Mais, cela n’a pas entaché notre détermination à honorer de la meilleure des façons l’USMBA et la wilaya de Bel-Abbès. On veut construire l’USMBA sur du solide et sur le long terme. C’est une belle équipe, composée de joueurs de qualités. Pour cela, l’aide et la contribution de tous sont nécessaires. Je suis aux anges et l’homme le plus heureux du monde. On peut être fiers de ce qu’on vient de réaliser.»

M.-A. A.

--------------//////////////////////



Saâdou, défenseur JSK : «Félicitations à Bel-Abbès»

«On voulait vraiment brandir cette coupe d’Algérie, qui nous tenait à cœur. On a fait de notre mieux, mais Dame coupe à choisi Bel-Abbès. Je tiens à les féliciter car avant tout, il faut demeurer fair-play en toutes circonstances. On voulait donner de la joie à nos supporters qui se sont déplacés en masse et à toute la Kabylie. Hélas, dans le football, il y a un gagnant et un perdant. On a perdu cela fait partie du jeu. Il faut accepter l’issue du match une fois ce dernier terminé. L’essentiel, c’est que tout c’est déroulé dans une totale sportivité. Et cela, c’est aussi la victoire de tous. »

M.-A. A.

--------------//////////////////////

Sidi Bel-Abbès en liesse

Le temps s’est arrêté momentanément hier après-midi à Sidi Bel-Abbès et la population a suivi de près la rencontre au petit écran. La cité était déserte à la suite du déplacement également de ses milliers de jeunes supporters à Alger pour soutenir les Vert et Rouge et être surtout de la fête. Toute une population était accrochée à cette passionnante empoignade pour vivre dans la passion ses vibrations et ses pulsations. Et les Vert et Rouge ne les ont point déçus en décrochant avec brio ce deuxième trophée de l’histoire de l’USMBA.

Au coup de sifflet final, les habitants ont envahi les artères de la cité pour exprimer leur joie. Youyous, chants et klaxons, l’animation était à son comble.

Jeunes et vieux, femmes et hommes, tout le monde était de la fête pour donner de la couleur et de la sonorité à la cité de la Mekkerra.

Dans les quartiers, les jeunes ont érigé carrément des tribunes pour convier des troupes locales à animer cette soirée non-stop pour célébrer l’événement qui a franchement mobilisé toutes les couches de la société pour se confondre dans les gestes et mouvements des Zouari, Tabti, Bouguelmouna, Belahouel et saluer la bande à Cherif El Ouazzani. Jusqu’à une heure tardive de la nuit, on a revécu les péripéties de cette finale et commenté les exploits de Belahouel, auteur des deux belles réalisations. Ce premier mai a été réellement marquant au-delà des festivités en l’honneur de cette équipe qui a représenté dignement une région et a eu le mérite surtout de procurer du bonheur à toute une population.

Que la fête continue alors…

Enfin, il faut noter que le fair-play a été le grand vainqueur de cette rencontre si palpitante par ses revirements et il convient de féliciter les supporters des deux clubs.

A. Bellaha

--------------//////////////////////

L’événement à MASCARA

Les gens de la Mekkerra s’adjugent leur deuxième titre amplement mérité de son histoire. Dans un match ébouriffant de jeu, toujours ouvert, avec deux équipes portées sur l’avant, les hommes de Chérif El Ouazzani ont laissé très peu d’espoir à l’équipe de Kabylie. Au bout de quelques minutes en première et en seconde mi-temps, l’œuvre du virevoltant Bellahouel. L’affaire était pliée, avec un Bellahouel des grands jours, provoquant un penalty lamentablement raté par l’équipe de Bel Abbès qui confirme qu’elle reste injouable sur la scène nationale et se remet bien de fracassés. Le coach est en passe de réaliser un grand challenge. Les supporters du club qui habitent Mascara se sont réunis en masse pour fêter la victoire de leur club. Quelques centaines de supporters de l’USMBA étaient rassemblés hier en début de soirée au milieu de la grande place publique de la ville. Pour l'occasion, celle-ci était parée d'un drapeau du club afin de supporter l’équipe. Les fans ont entonné plusieurs chants en prélude à cette fête populaire, « Belabbes, ont-ils fait entendre, est une marque, un label lié à la ville et c'est un rêve pour tout jeune. Il est important de construire une identité positive», ont-ils souligné. Un moment intense qui en rappelle d'autres, à l'occasion des titres de 1991. La cité de l’Emir tout comme Bel Abbes a vibré toute une nuit de folie, aux cris de «Campeones, Campeones, oé, oé, oé!». Dans un indescriptible concert de klaxons et de cornes de brume, des dizaines de jeunes presque tous vêtus du maillot Rouge et Vert du club chantaient et dansaient dans le centre-ville à Mascara et Tighennif, l’enfant du club, Zemouli, ancien gardien de but de l’Idéal et du Gallia, fait partie du staff technique de l’USMBA aux côtés de Cherif El Ouazzani et Haffaf ». Je suis heureux et ému, j'ai souffert comme rarement mais Bellahouel (l'auteur des deux buts de la victoire) a été spectaculaire», a déclaré un grand fan, inconditionnel d’El Khadra. A. Ghomchi