Coopération algéro-Mauritanienne : Perspectives prometteuses

Une Journée d’information sur le marché mauritanien a été organisée, lundi dernier, au siège de la CACI (Alger).

La rencontre s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de la Mauritanie, M. Boullah Mogueya, la directrice générale de la CACI, Mme Wahiba Bahloul et de nombreux hommes d’affaires. S’exprimant, à cette occasion, Mme Bahloul a souligné que «la coopération entre l’Algérie et la Mauritanie a connu, ces dernières années, une amélioration constante». Elle a précisé que

«cette rencontre a constitué une opportunité idoine pour examiner le potentiel du marché mauritanien et les opportunités de partenariat à entreprendre avec les opérateurs économiques de ce pays». Il s’agit également, dit-elle, «d’une occasion pour promouvoir les échanges commerciaux et les opportunités d’investissement bilatérales notamment en matière d’industrie». Elle a ajouté que malgré des relations politiques entre les deux pays «excellentes» dans le volet économique et commercial, elles demeurent «toujours faibles».

Pour appuyer, ses dires, la DG de la CACI a souligné que le volume des échanges commerciaux en 2017 est estimé à 50 millions de dollars contre 30 millions de dollars en 2016.

Tout en estimant que beaucoup de facteurs sont favorables pour doubler le volume des échanges et créer des entreprises mixtes algero-mauritanienne. Mettant à profit cette occasion, elle a invité les entreprises mauritaniennes à investir davantage en Algérie. «De son côté, Boullah Mogueya a mis en avant les potentialités du marché mauritanien, affichant dans ce sens, la disponibilité de son pays à partager son savoir avec l’Algérie, surtout dans le domaine de la pêche, des mines et l’agriculture.

Il a affirmé que Nouakchott vise «une coopération économique durable.» En réponse, à une question relative au volume des échanges commerciaux, il a indiqué que « celui-ci est en progression positive.»

S’agissant de la réouverture du passage frontalier entre les deux pays, le diplomate a qualifié celle-ci d’«un changement radical vers le positif.» Mettant par ailleurs, l’accent sur l’ouverture à Nouakchott de trois showrooms des entreprises FAMAG, spécialisées dans la fabrication du matériel agricole, Géant Electronics et SAFCER pour la fabrication de céramique et produits rouges , il a précisé que cette présence des entreprises algériennes dans notre marché constitue sans nul doute «un exemple tangible de la réussite».

Il y a lieu de rappeler que la 18e session de la grande commission mixte algéro-mauritanienne tenue en décembre 2016 était sanctionnée par la signature de 16 accords et protocoles de coopération dans les secteurs de la Justice, de la Formation professionnelle, de la Santé et du Commerce, ainsi que dans des domaines économiques intéressant les deux pays.

Yahya Ould Hademine, Premier ministre mauritanien a affirmé que cette session constitue «une opportunité qui ouvrira de nouvelles perspectives aux deux parties dans tous les domaines».

M. A. Z.