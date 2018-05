L’ambassadeur de la République de Corée en Algérie : « Le potentiel de commerce entre les deux pays est réel »

À quelques jours de la fin de sa mission en Algérie, l’ambassadeur de la République de Corée, M. Park Sang Jin a animé lundi une conférence-débat à l’université 3 d’Alger. Lors de cette conférence intitulée « Corée, Coréens et relations algéro-coréennes », le diplomate, qui quittera son poste le 8 mai courant, a plaidé pour le renforcement des relations bilatérales et l’amélioration du climat des affaires en Algérie, ce qui pourrait, selon lui, attirer plus d’investisseurs coréens en Algérie. Estimant que le développement passe par les nouvelles technologies de l’information et de la communication, il dira que la Corée est prête à développer un partenariat dans ce sens. De même qu’il a aussi indiqué que son gouvernement, son peuple et les entreprises coréennes «sont disposées à apporter leur contribution» au défi que l’Algérie s’est lancée de diversifier son économie. L’ambassadeur indiquera que les trois années passées en Algérie lui ont permis de conclure que «le potentiel de commerce entre les deux pays existe» mais qu’il «est inexploité». Pour l’ambassadeur coréen «l’Algérie a un grand potentiel, de nombreuses ressources naturelles, une place géopolitique importante —porte de l’Afrique et du monde arabe».

Toutefois, il tiendra à rappeler que si entre les deux pays existent aussi des barrières géographiques et linguistiques qui pourraient entraver le commerce, il est toutefois attendu du gouvernement algérien de «fournir plus d’efforts pour améliorer le climat des affaires» et ce même si M. Park Sang Jin estime que la présence en Algérie de 26 entreprises coréennes et 900 hommes d’affaires est en soit un indicateur positif, et ce, du fait que les relations diplomatiques entre les deux pays n’ont été établies qu’en 1990. Ce laps de temps aura aussi permis au plan politique un échange de visites de haut niveau dont celle du Président Bouteflika effectuée en Corée en 2003 et la visite de son homologue coréen en Algérie en 2006. Il relèvera aussi que 10.000 Coréens, principalement des hommes d’affaires, visitent chaque année l’Algérie, seul pays du continent africain à avoir signé un partenariat stratégique avec la Corée. Pour ce qui est du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, le conférencier estimera qu’il est possible de l’améliorer. Ce dernier a atteint son record le plus élevé en 2014 avec 1,4 milliards de dollars d’exportations et 1,9 milliards d’importations. En 2017 les chiffres ont baissé pour ne représenter que 1,2 milliards d’exportations et 0,7 milliard d’importations.

À titre d’exemple, rappellera M. Park Sang Jin , alors que l’Algérie est un pays exportateur de gaz et de pétrole, la Corée importe 98% de ses besoins en hydrocarbures. Interrogé sur la manière de procéder au renforcement des échanges universitaires, il répondra que le «jumelage entre universités» est à même de palier l’insuffisance du nombre de bourses —deux à trois— octroyées chaque année en faveur d’étudiants algériens.



Une réunification pacifique



11e puissance économique mondiale, 6e exportateur et 7e puissance militaire, selon les statistiques de 2017, la Corée aura fait du chemin depuis 1953, date de la signature de l’armistice avec son voisine du Nord.

Pourtant rappellera le conférencier à cette date, le PIB par habitant était inférieur à celui de l’Algérie. Aujourd’hui la Corée est leader dans les services et l’industrie manufacturière. Elle œuvre également à la réunification des deux Corées divisées en 1945. Toutefois dira M. Park Sang Jin «cette réunification que nous voulons pacifique prendra du temps et nul ne sait quand elle se fera ».

N. Kerraz