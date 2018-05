Le Représentant personnel du Premier ministre britannique, Lord Risby : « L’Algérie, un partenaire très important»

« C’est une visite très importante et très fructueuse. Nous avons eu d’excellents entretiens», a déclaré le représentant personnel du Premier ministre britannique, Lord Risby au terme de sa visite, durant laquelle il a eu de nombreux entretiens avec des membres du gouvernement.

Il ajoutera que «L’Algérie est un partenaire très important pour le Royaume Uni». Lord Risby qui s’est exprimé lors d’un point de presse animé au siège de l’ambassade à Alger était accompagné du président du Centre culturel britannique (British Council), Christopher Rodrigues. Pour le représentant personnel du Premier ministre britannique, «ce qui se passe en Algérie est extrêmement intéressant car il y a une volonté affichée par l’Etat algérien de diversifier l’économie» et de sortir de sa dépendance des hydrocarbures ; un sujet évoqué, dira-t-il, avec le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni. Il indiquera aussi que son entretien avec le ministre a été positif. «Nous avons abordé le secteur des hydrocarbures, une activité très importante en Algérie» a-t-il précisé. Il ajoutera que «depuis 50 ans, le Royaume Uni considère l’Algérie comme un fournisseur fiable du GN ».

Lord Risby indiquera aussi avoir déclaré que «pour les entreprises britanniques, l’Algérie demeure un pays très attractif en matière d’investissement dans le secteur énergétique». Avec le ministère de l’industrie M. Youcef Yousfi les discussions ont porté sur les opportunités d’investissements des entreprises britanniques. « Nous avons récemment voté une augmentation de l’enveloppe du crédit à l’exportation, ce qui pourra permettre de financer les opportunités d’investissements», a souligné Lord Risby. Au ministère des Finances, le représentant personnel du Premier ministre britannique a discuté avec M. Abderrahmane Raouya de la réforme fiscale et budgétaire. Interrogé sur les mesures de restriction des importations prises par l’Algérie, le représentant personnel du Premier ministre britannique dira que «les responsables du gouvernement algérien nous ont déclaré que ces mesures sont provisoires et qu’elles ne dureront pas longtemps».

Et de poursuivre en affirmant qu’ «en ce qui nous concerne au Royaume Uni, nous œuvrons pour avoir une relation commerciale bilatérale directe avec l’Algérie et à long terme ».

Un programme global pour l’apprentissage de l’anglais



Outre les sujets économiques, cette visite ajoutera Lord Risby aura aussi permis aux deux parties d’avancer sur un volet important du partenariat algéro-britannique, à savoir le développement de l’apprentissage et de l’enseignement en Algérie de la langue anglaise. «Lorsque l’ex-Premier ministre britannique était venu en Algérie et s’était entretenu avec le Président Bouteflika, ce dernier avait exprimé l’ambition de voir l’enseignement et l’apprentissage de la langue anglaise plus élargie en Algérie, notamment en ce qui concerne la jeunesse algérienne» a-t-il rappelé.

Et de poursuivre : «C’est pour cela que nous nous sommes engagés à travers le British Council à généraliser l’apprentissage de l’anglais en Algérie». Pour ce faire, ajoutera-t-il, «nous avons un programme global d’apprentissage de la langue d’où cette importante visite et qui est la première pour le président du British Council, Christopher Rodrigue. Ce dernier dira qu’outre les secteurs de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de l’Enseignement et de la Formation professionnelle, le British Council vise aussi le secteur économique et le monde de l’entreprise auquel il voudrait s’associer pour y développer la langue anglaise.

Nadia Kerraz

S’enquérir des opportunités d’investissement

Le ministre du Commerce, Said Djellab a reçu Lord Richard Risby, avec qui il a évoqué les relations bilatérales liant les deux pays, qualifiées d’«excellentes» ainsi que les moyens de coopération et de partenariat bilatéral, indique un communiqué du ministère. M. Djellab a invité les entreprises britanniques désirant investir en Algérie à s’enquérir des opportunités d’investissement qu’offre l’Algérie dans divers domaines, appelant le partenaire britannique à contribué à l’augmentation de la part des exportations hors hydrocarbures, notamment les produits alimentaires et agricoles, et à tirer profit de l’expérience britannique dans le domaine de l’exportation. Le ministre a mis l’accent sur la nécessité d’augmenter le volume du partenariat bilatéral pour renforcer la croissance économique nationale dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à réguler les équilibres de l’économie nationale et préserver les réserves de change, outre la promotion du commerce algérien sur les marchés internationaux sur la base de la nouvelle stratégie quinquennale du ministère (2019-2023) en matière de diversification des exportations.