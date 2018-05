Souveraineté et progrès économiques : S’affranchir de la dépendance aux hydrocarbures

De notre envoyé spécial à Hassi Messaoud : Karim Aoudia

C’est dans l’enceinte de la Base vie Irara de Sonatrach à Hassi Messaoud (Ouargla) qu’ont été célébrées hier les festivités officielles de la fête internationale des Travailleurs correspondant à la date du 1er mai, tenue sous l’égide du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, en sa qualité du représentant du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à la tête d’une délégation composée des ministres de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni, du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, du secrétaire général de l’UGTA, M. Abdelmadjid Sidi-Saïd, président du FCE, M. Ali Haddad, et du PDG de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould-Kaddour.

L’ensemble des autorités civiles et militaires de la wilaya d’Ouargla ont participé à ces festivités auxquelles ont pris part un imposant regroupement des travailleuses et travailleurs majoritairement issus des différentes filiales de la compagnie des hydrocarbures. L’événement a été marqué en outre par le message du Président de la République lu par M. Bedoui dans lequel le chef de l’Etat a notamment instruit le gouvernent «à associer ses partenaires économiques et sociaux à la mise en œuvre de leur pacte commun, à la promotion des réformes et à la relance du développement économique et social». Avant de procéder à la lecture du message, le ministre de l’Intérieur a tenu à préciser que le choix de Hassi Messaoud pour célébrer la fête internationale des Travailleurs n’est pas fortuit. Véritable «poumon économique» du pays, Hassi Messaoud, indique M. Bedoui, symbolise «l’affranchissement de la dépendance et du parachèvement de la souveraineté nationale sur les ressources du pays». Il fera savoir en outre la symbolique de la célébration cette année du 1er mai obéissant notamment à la logique de mette en relief la place privilégiée qu’occupe le Grand Sud dans le développement des potentialités du pays. M. Bedoui a souligné par ailleurs les efforts colossaux entrepris par l’Etat sous la conduite du Président de la République en faveur de la catégorie des travailleurs dans le sens à leur conférer des conditions de vie décente et digne. Ses propos ont suscité des applaudissements de la salle en guise de reconnaissance à l’action menée par les hautes autorités de l’Etat en faveur de la classe ouvrière.



M. Sidi Saïd : Défendre les institutions républicaines



«La souveraineté économique est la clef de la préservation du pouvoir d’achat du citoyen, de l’emploi et de la promotion sociale», a soutenu pour sa part le secrétaire général de l’UGTA, M. Adelmadjid Sidi Said dans son allocution. Il a ainsi mis l’accent sur l’impératif d’assurer un développement compétitif de l’économie nationale qu’il a qualifié de condition sine qua non pour se libérer progressivement des importations. À ce titre, il a ouvertement fustigé des responsables européens —qu’il ne cite pas nommément— qui s’offusquent de l’option de réduction des importations entérinée en toute souveraineté par l’Algérie. Il illustre ses propos en citant l’exemple de la céramique dont la décision de stopper l’importation a été pour ainsi dire «mal digérée» par les responsables du Vieux continent. M. Sidi Saïd a affirmé en outre que la promotion de l’économie nationale et son essor donnent lieu à l’encouragement de l’investissement et la préservation de l’entreprise algérienne, qui en plus d’employer de nombreux enfants du pays, génère de nouveaux postes d’emploi pour les jeunes. Dans cette optique, il fait savoir que les chefs d’entreprises «sont des nationalistes fidèlement engagés pour le développement de leur pays». «La centrale syndicale entretient des liens solides avec le patronat. Il n’y a aucune division, et nous travaillons ensemble pour l’intérêt suprême du pays» appuie-t-il. Pour le SG de l’Ugta, le développement de l’économie nationale et l’amélioration de la qualité de la production nationale revêtent une importance capitale pour pouvoir aller à la conquête des marchés internationaux et réduire la facture des importations du pays. Au terme de son intervention, il a appelé au renforcement de la cohésion entre les différentes catégories de la société algérienne, notamment les travailleuses et travailleurs, afin de sauvegarder et défendre les institutions de la République.



M. Ali Haddad : le pays économiquement plus fort à l’horizon 2030



De son coté, le président du FCE M. Ali Haddad a soutenu que « l’Algérie sera beaucoup plus forte à l’horizon 2030, grâce à la fédération des efforts des travailleurs et des forces vives du pays».

Selon lui, «le pays est en mesure de concrétiser son indépendance économique à moyen terme». Pour ce faire, il suffirait, dit-il d’appuyer toutes les initiatives économiques engagées dans tous les domaines, de faciliter l’émergence d’entreprises et l’accompagnement pour les rendre compétitives et, de là, couvrir les besoins du pays par la production nationale. Il rappellera à ce titre que les réformes économiques contenues dans le programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika ont permis l’émergence d’entreprises algériennes «performantes» dans différents secteurs, offrant des produit de qualité et en quantités suffisantes pour couvrir les besoins nationaux, atténuer la dépendance de l’étranger et préserver les devises du pays.

La sagesse et la clairvoyance du Président ont permis à l’Algérie de disposer aujourd’hui de diverses structures dans différents secteurs et d’enregistrer des réalisations colossales constituant le socle à l’édification d’une économie diversifiée et d’un développement durable, a souligné M. Haddad. Il rappellera en outre le message du Président Bouteflika à l’occasion de la célébration du 55e anniversaire de la double fête de l’Indépendance et de la Jeunesse, et dans lequel il a appelé à valoriser davantage les ressources et les atouts à travers la réhabilitation de la valeur du travail, l’amélioration du climat de l’activité économique et la concrétisation diligente de l’ensemble des réformes nécessaires. Par ailleurs, aux termes des festivités marquant la célébration de la fête des Travailleurs, une motion a été soulevée par les travailleurs des wilayas du Sud, notamment ceux du secteur pétrolier, dans laquelle ils valorisent les «importantes réalisations enregistrées dans le domaine économique, dont la décision courageuse d’anticiper le remboursement de la dette extérieure du pays ».

Ils ont également salué d’autres acquis tels que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ayant permis d’éteindre la Fitna (discorde) et de restaurer la paix et la sécurité nationales ainsi que la constitutionnalisation du tamazight . Autant de réalisations qui ont, ont-ils soutenu, changé l’image de l’Algérie aux plans national et international.

K. A.