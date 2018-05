Coopération et lutte contre le terrorisme : La diplomatie parlementaire en action

Le président de l'APN, M. Said Bouhadja, entamera aujourd’hui une visite officielle de quatre jours au Kenya, à l'invitation de son homologue, Justin Muturi, a indiqué lundi l'institution dans un communiqué. M. Bouhadja «aura des entretiens avec de hauts responsables kenyans dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et des relations de coopération entre les deux pays dans les différents domaines». Par ailleurs, l'APN sera représentée aujourd’hui et demain par le député Seddik Chihab à Abou Dhabi pour participer aux travaux de la réunion du Groupe consultatif de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme créé à l'initiative de l'Union interparlementaire (UIP), afin d' «élaborer des programmes et des plans à même de renforcer les capacités des Parlements nationaux, notamment à l'égard des impératifs internationaux en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme». Le Plan d'action du Groupe repose sur la Stratégie antiterroriste mondiale de l'Organisation des Nations Unies (2006) et le Plan d'action pour la prévention de l'extrémisme violent (2016).

C’est également aujourd’hui et demain qu’une délégation de l'APN prendra part à Bruxelles à une conférence sur «le lien entre parlementaires et acteurs de la justice pénale dans la lutte contre le terrorisme». Le président de la commission des affaires juridiques et administratives et des libertés, Nizar Cherif, représentera l'institution parlementaire aux travaux de cette conférence, organisée par l'Institut international pour la justice et l'Etat de droit.