Traversées clandestines à destination des côtes espagnoles : Arrestation du principal organisateur à Oran

Les éléments de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya d'Oran ont interpellé le principal organisateur des traversées clandestines à destination des côtes espagnoles à partir des plages de la wilaya, a révélé lundi la cellule de communication de ce corps de sécurité. Le suspect, en fuite depuis quelques mois, circulait sous une fausse identité. Il a été appréhendé dans la ville d'Oran, a-t-on indiqué. Cerveau d'un réseau d'émigration clandestine, l'individu, âgé de 43 ans, fait l'objet de cinq avis de recherche et poursuivi pour plusieurs délits dont ceux liés à la constitution d'une bande de malfaiteurs, de faux et d'usage de faux. Présenté devant les instances judiciaires, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt, a ajouté la même source.