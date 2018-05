Finance islamique : Nécessaire révision de la loi sur la monnaie et le crédit

Le développement de la finance islamique en Algérie nécessite la modification des codes civil et fiscal et la révision de la loi sur la monnaie et le crédit.

C’est ce qui ressort d’une étude portant sur «Les finances alternatives et la finance islamique en particulier», commandée par le Forum des chefs d'entreprises (FCE) et présentée ce lundi, à Alger, en présence du ministre des Finances, M. Abderrahmane Raouya, et du ministre des Affaires religieuses et des Waqfs, M. Mohamed Aïssa.

Dans son intervention, M. Raouya a salué l’initiative du FCE qui démontre sa volonté de s’impliquer dans le processus développemental dans lequel s’est engagé le pays pour gagner la bataille de la croissance.

«Ma présence parmi vous est la manifestation de l’intérêt qu’accordent les pouvoirs publics à la synergie créée entre le secteur productif et le secteur financier», a souligné le ministre.

M. Raouya a précisé que la conjoncture actuelle, marquée par la rareté de la ressource face à une demande constante de croissance, rend indispensable la réflexion pour l’introduction et le développement de nouveaux instruments de financements en vue de compléter et renforcer la panoplie des instruments classiques déjà existants.

«En ce contexte particulier, tout a été mis en œuvre pour la mobilisation de toutes les ressources financières disponibles», dira le ministre, qui précisera que «les banques se doivent d’avoir une approche prépondérante, à l’effet de répondre aux besoins de tous les épargnants, y compris les détenteurs de ressources qui souhaitent bénéficier d’une forme de rémunération autre que celle basée sur un rendement fixe ».

«L’objectif est de mettre à la disposition de ces épargnants les dispositifs spécifiques permettant de proposer des instruments adaptés à leurs besoins», a-t-il expliqué, mettant l’accent sur la nécessité de développer de nouveaux produits répondant aux préceptes de la Chariaa.

Le ministre a, dans cette optique, souligné l’intérêt d’exploiter les opportunités économiques et financières, précisant que le financement islamique connaît un développement appréciable à travers le monde sous forme de banques islamiques et sociétés takafoul, assurances islamiques et fonds d’investissements islamiques.

Evoquant les perspectives d’évolution de la finance islamique en Algérie, M. Raouya a indiqué que le cadre légal réglementaire en vigueur est adapté et prend déjà en charge les exigences et la mise sur le marché des produits de la finance dite islamique et permet aux banques de proposer ces produits spécifiques.

Pour contribuer au développement des finances alternatives, M. Raouya a rappelé que les banques publiques se sont déjà lancées dans cette voie et doivent poursuive l’effort pour mettre à la disposition de leur clientèle une gamme de produits diversifiés adaptés aux besoins de l’économie moderne.

Il soulignera, également, la nécessité de renforcer les capacités et la technicité des banques à travers des programmes de formation appropriés.



Une Académie de référence en cours de création



Pour sa part, le ministre des Affaires religieuses a annoncé la création en cours d’une Académie de référence composée d’imams, de cadres financiers et experts et qui sera mise à la disposition des banques.

Relevant la nécessité d’un référentiel de la jurisprudence islamique, le ministre a évoqué le rôle de cette académie dans le contrôle des opérations de la finance alternative, tout en insistant sur le rôle des imams dans la sensibilisation des citoyens, à l’effet de mobiliser leurs ressources au profit de l’économie nationale.

Présent au cours de cette rencontre, le président de l’Association des banques et établissements financiers (Abef), M. Boualem Djebbar, a fait savoir qu’en Algérie, il existe deux banques islamiques, précisant qu’actuellement, la finance islamique ne représente que 3% du marché financier national global.

M. Djebbar a indiqué que la communauté bancaire en Algérie avait proposé de créer un comité national de contrôle de la conformité à la chariaâ qui sera installé au niveau du Haut Conseil islamique (HCI). «Cet organe consultatif sera chargé de veiller à la conformité de la gamme des produits financiers islamiques avec les préceptes de la chariaâ et de trancher sur les questions cruciales en la matière», a-t-il précisé.

Pour sa part, le président d’honneur du FCE, M. Omar Ramdane, a relevé l’importance de cette étude consacrée à la finance islamique.

«Nous avons constaté que la demande pour de tels produits financiers est très forte», a-t-il indiqué, faisant savoir que les investisseurs et les épargnants de manière générale souhaitent pouvoir effectuer des placements ou obtenir des prêts sans pour autant être dans l’embarras par rapport à leurs croyances.

M. Ramdane a mis l’accent sur l’importance de gagner la confiance de ceux qui se sont abstenus de recourir à la finance classique, préférant thésauriser leurs capitaux qui auraient pu être injectés dans des projets structurants.

«Nous préconisons donc une approche incitative», a-t-il signalé.

L’étude, dira l’intervenant, a démontré qu’au-delà des motivations liées aux convictions religieuses, la finance islamique répond aux besoins d’une finance éthique dont on peut maîtriser tous les aspects.

Il convient de noter que plus de 500 institutions financières existent à travers le monde entre banques, fonds islamiques, sociétés de microfinance islamique, cumulant près de 2 trillions de dollars d’actifs. En 2025, il est prévu que le nombre de musulmans dépasse les 2 milliards dans le monde, dont au moins 50% feront appel à la finance islamique.

Kamélia Hadjib