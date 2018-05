Yennayer fête nationale officielle : Résultat de l’évolution de la société

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a affirmé, lundi à Alger, que l’institution de Yennayer comme fête nationale et officielle était «le résultat des interactions et de l’évolution de la société algérienne, grâce aux réformes profondes initiées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika». S’exprimant, à l’issue de l’adoption du projet de loi définissant la liste des fêtes légales et le projet de loi sur la santé, M. Bouhadja a affirmé que «l’introduction de Yennayer dans la liste des fêtes officielles +va renforcer les fondements de l’identité nationale avec toutes ses composantes», ajoutant que «cette réalisation est le résultat des interactions et de l’évolution de la société algérienne, grâce aux réformes profondes initiées par le Président Bouteflika». Il a ajouté que le projet de loi, adopté à la majorité par les membres de l’APN, «consacre la Constitution consensuelle concernant la place de Tamazight, en tant que langue nationale et officielle, en plus de la langue arabe». Concernant la loi sur la santé, M. Bouhadja a estimé que son adoption était susceptible de «renforcer le système national de santé et de préserver les acquis sociaux du citoyens, notamment la consécration de la gratuité des soins sur laquelle a insisté le Président de la République, en tant que ligne rouge infranchissable». Le président de l’APN a salué «la dynamique qui a marqué les séances de débat et les valeureuses contributions des députés».