Réconciliation nationale : Des retombées positives sur la vie quotidienne des citoyens

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a mis l’accent, hier à Khémis Miliana (Aïn Defla), sur les bienfaits du processus de réconciliation nationale initiée par le Président de la République, affirmant que le recouvrement de la paix découlant de cette démarche s’est traduit positivement sur bien des aspects touchant la vie quotidienne des citoyens.

Intervenant, à l’ouverture d’un colloque d’histoire consacré à la «résistance populaire et le mouvement national dans la région d’Aïn Defla», organisé par le département d’histoire de l’université Djilali-Bounaâma de Khémis Miliana, le ministre a indiqué dans ce contexte que le logement décent, la couverture sanitaire, l’eau potable et le développement rural et agricole constituent autant d’indices attestant du bien-fondé de la réconciliation nationale initiée par le Président de la République. «Le peuple algérien, qui a démontré, durant la guerre de Libération nationale, qu’il était uni autour de ses dirigeants dans le combat visant le recouvrement de l’indépendance du pays, a confirmé, par son adhésion massive au processus de réconciliation nationale, son attachement aux principes de sécurité, de stabilité, de quiétude et de prospérité», a-t-il soutenu. Évoquant Aïn Defla, il a affirmé qu’à l’instar de nombre de contrées du pays, cette région a contribué au combat visant la libération du joug du colonialisme, faisant état de sa présence dans toutes les étapes de la lutte se rapportant à la résistance populaire, le mouvement national, ainsi que la révolution armée.

Il a, dans ce cadre, cité l’insurrection des tributs des Righas menée par Cheikh Yacoub, dont la commémoration du 117e anniversaire vient d’être célébrée (le 26 avril 1901), ainsi que celle des tributs de Djemaâ Ouled Cheikh et Haraouat (1948), notant dans la foulée que c’est la région de Zeddine (sud d’Aïn Defla) qui a abrité en 1945 la réunion des cadres de l’Organisation secrète (OS).