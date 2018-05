Examens scolaires : Assurer un bon déroulement

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghabrit, a affirmé, lundi à Alger, que toutes les mesures avaient été prises pour assurer le bon déroulement des examens scolaires nationaux, appelant tout un chacun à respecter les lois en vigueur en la matière.

Présidant une conférence sur les examens scolaires nationaux (session 2018) en présence des directeurs de l’éducation des 48 wilayas, Mme Benghabrit a indiqué que «la préoccupation majeure du secteur consiste en la garantie d’un climat propice aux candidats, en assurant la climatisation des salles d’examen et le transport au profit des candidats des régions éloignées».

La première responsable du secteur s’est engagée à «assurer la crédibilité à ces examens, notamment le baccalauréat», soutenant que « celle-ci dépend de l’engagement de tous les intervenants sur tous les plans, de leur mobilisation et du respect des lois». Mme Benghabrit a appelé, par ailleurs, les directeurs de l’éducation à «l’application du calendrier des examens et au suivi continu de leurs missions, tout en accordant un intérêt majeur aux opérations d’organisation, en vue de parer à tout imprévu, outre l’application des instructions et la transmission instantanée des informations aux instances concernées pour leur permettre de prendre les mesures idoines». S’agissant de la fraude, la ministre a réaffirmé «la nécessité de lutter contre les pratiques et les comportements contraires à l’esprit de citoyenneté», rappelant, à cet égard, «la dimension stratégique du secteur de l’Éducation nationale et l’importance des examens nationaux, notamment le bac». Elle a appelé, également, les directeurs de wilaya à lutter contre le phénomène de l’absentéisme, lors des examens nationaux, à travers «l’application rigoureuse de la loi».Par ailleurs, Mme Benghabrit a mis en avant l’organisation par le secteur de colloques de formation sur la méthode d’élaboration de sujets et d’autres au profit des encadreurs d’examens scolaires, outre la mise en place d’un double dispositif pour examiner les sujets d’examens afin d’éviter les erreurs.



L’arrêt des cours fixé au 30 juin



La ministre a aussi indiqué que l’arrêt des cours est fixé au 30 juin prochain, exhortant les élèves et les enseignants à continuer à venir en classes jusqu’à cette date. Concernant les dates des examens scolaires, Mme Benghabrit a affirmé que celles-ci restent ouvertes et à la convenance des établissements, soit avant le calendrier des examens officiels, soit après, précisant que ceux du cycle primaire, par exemple, sont prévus pour le 10 juin.