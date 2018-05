Route Idelès-Djanet : Accélérer la réalisation du projet

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a appelé, lundi dernier à Tamanrasset, à accélérer la cadence de réalisation du projet de route reliant sur 100 km Idelès (Tamanrasset) à Djanet (Illizi). S'exprimant lors de l'inspection du projet en question, le ministre a souligné la «grande» importance de ce projet routier, notamment en ce qui concerne le désenclavement et l'ouverture de perspectives d'exploitation de ressources minières et naturelles de la région, en plus de la connexion entre les wilayas, appelant pour cela à «hâter sa réalisation et permettre de concrétiser ces objectifs». M. Zaâlane a appelé, pour cela, les entreprises réalisatrices à redoubler d'efforts pour parachever cet axe «vital», tout en invitant les responsables du secteur à veiller au suivi des projets sur le terrain. En réponse à des doléances de notables et élus de la commune d'Idelès concernant l'état de la RN-1, le ministre des Travaux publics et des Transports a mis en exergue l'importance de cet axe routier, épine dorsale reliant le nord et le sud du pays, annonçant la prise en charge, dans le cadre du programme 2018, des tronçons dégradés de cette route, notamment au niveau des régions d'Arak et d'In-Salah. Auparavant, M. Zaâlane a inspecté le projet d'un tronçon dédoublée sur 12 km de la RN-1. Il a visité également le projet de Centre régional de navigation aérienne, en cours de réalisation sur la route de l'aéroport et considéré comme le deuxième du genre après celui de Cherarba. Le ministre a mis en avant l'importance pour le contrôle et la sécurisation de la navigation aérienne dans l'espace algérien de ce projet livrable au début de 2019 et lancé sur instruction du Président de la République lors de sa visite dans la wilaya en 2008. Le flux de navigation à travers l'espace aérien national s'est nettement accru ces dernières années et est appelé à se multiplier à l'horizon 2030, reflétant la «grande confiance» placée par les différentes compagnies aériennes dans le monde dans l'espace aérien algérien, «un espace sûr pour la navigation aérienne vers l'Afrique et l'Europe», a souligné le ministre. Une activité qui, a-t-il ajouté, permet de renforcer les recettes du Trésor public en devises. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a poursuivi hier sa visite de travail dans la wilaya de Tamanrasset par l'inspection d'autres projets relevant de son secteur.