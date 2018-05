Télécommunications : La fibre optique pour moderniser le réseau

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a mis en service lundi le tronçon du réseau de fibre optique (128,5 km) traversant la wilaya déléguée d'El-Meghaier. Cette liaison en fibre optique, qui entre dans le cadre de la modernisation du réseau des télécommunications, relie Touggourt (wilaya d'Ouargla) à Djamaâ et El-Meghaier (wilaya d'El-Oued) puis Biskra. Toujours dans le cadre du programme national de réseau de fibre optique, en juin prochain une liaison sera lancée depuis les limites territoriales de la wilaya de Tébessa vers la wilaya d'El-Oued sur 155 km, selon une présentation faite à la délégation ministérielle. La ministre a saisi l'opportunité pour rappeler que ces projets entrent dans le cadre de la modernisation des prestations postales et de télécommunications, tout en mettant en évidence le programme intense du secteur dans le domaine du numérique. Mme Houda Faraoun a, en outre, présidé la cérémonie de réouverture de l'agence commerciale de l'entreprise Algérie Télécoms au quartier Es-Saâda à El-Meghaier, une structure assurant des prestations à 206.555 habitants et ayant bénéficié d'une opération de réaménagement. Sur site, un exposé a été présenté à la ministre sur la situation du secteur dans la wilaya d'El-Oued et sur les efforts déployés pour raccorder les établissements éducatifs aux réseaux de téléphonie fixe et d'Internet. Mme Faraoun a inspecté dans le même quartier un centre postal ayant bénéficié d'une opération de réaménagement et assurant des prestations à quelque 15.705 habitants. Elle a écouté une présentation sur la situation du secteur postal, notamment les projets de réaménagements de bureaux postaux dans diverses communes, dans le cadre de l'amélioration du service public au niveau de l'entreprise Algérie Poste, ainsi que le déploiement des bureaux postaux dans les villages et les zones enclavées. Au chef-lieu de wilaya d'El-Oued, la ministre a inspecté le projet de réaménagement de la recette principale d'Algérie-Poste couvrant les besoins d'une population de 12.600 habitants, avant de mettre en service l'agence commerciale principale d'Algérie Télécoms qui a bénéficié d'une opération de réaménagement. La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda-Imane Faraoun, a procédé, au terme de sa visite, à une remise de six ordinateurs portables à l'école primaire Ferhat Benamara, au quartier Taksebt, dans le cadre de la généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies en milieu scolaire.