Ramadhan : Nouvelles mesures pour maîtriser les prix

Les importations des marchandises finies verront l’introduction d’une taxe douanière supplémentaire qui entrera en vigueur en juin ou juillet prochains, a déclaré, lundi dernier le ministre du Commerce lors de son passage sur les ondes de la Chaîne I de la radio nationale. Cette taxe, explique Said Djellab, vise à renforcer les mesures de protection de la production nationale et réduire la charge des importations sur la balance commerciale. Plus explicite, le ministre relève que le recours du gouvernement à l'imposition d'une taxe permanente, s’explique par le fait que les taxes provisoires répondent à une conjoncture exceptionnelle. Et M. Djellab d’annoncer la tenue, durant le mois de ramadhan, d’une réunion avec les opérateurs activant dans les différentes filières de production pour évaluer le volume de la production nationale à même de répondre aux besoins du marché.

Dans une toute récente sortie médiatique, le ministre a précisé qu’à travers les mesures d’interdiction des importations, le message du gouvernement est clair : il porte sur le partage de la valeur ajoutée, et son corollaire d’atteindre une meilleure croissance. Y aura-t-il abandon ou pas de cette liste au profit d’une autre formule ? À cette question, le ministre expliquait que la liste subira une mise à jour, et son département est en train de réfléchir à un nouvel instrument, lié aux droits additionnels provisoires, pour la protection de la production nationale. Dans la même optique, pour la liste des marchandises interdites provisoirement à l'importation, le ministre a annoncé que les intrants de la production seront bientôt radiés de cette liste qui comprend actuellement 851 produits et appliquée depuis début 2018. Et d’ajouter : cette interdiction provisoire de l'importation de 851 produits avait obtenu des «résultats probants», précisant que le recul du déficit commercial durant cette période était essentiellement dû à l'augmentation des recettes des exportations des hydrocarbures, grâce à la hausse des cours de pétrole.



Renforcer les exportations



En termes de chiffres, le ministre relève que le pays a économisé une facture de plus de 300 millions de dollars lors du premier trimestre de cette année, grâce à la suspension de l'importation des téléphones mobiles, ainsi que l'économie d'une facture d'importations estimée à 340 millions de dollars, suite à la suspension de l'importation de la céramique. Par ailleurs le ministre a révélé l'élaboration par son département ministériel d'une stratégie nationale quinquennale pour encourager et diversifier les exportations hors hydrocarbures, qui entrera en vigueur début 2019 et s'étalera jusqu'à 2023, précisant «nous aurons, en début 2019, un programme pour les exportations des produits alimentaires et agricoles». Concernant le Fonds spécial pour la promotion des exportations (FSPE), M. Djellab annonce qu’une étude est en cours pour l'introduction d'outils efficaces en vue de renforcer les exportations».

A propos du mois sacré de ramadhan, le ministre souligne que «toutes les mesures ont été prises», citant entre autres l'ouverture de marchés mobiles à travers les différentes wilayas du pays, à raison de 2 à 3 marchés par wilaya. Les prix bas des produits disponibles au niveau de ces marchés, qui entreront en service 4 jours avant le début du mois sacré, permettront de faire baisser les prix, d'autant que le Ramadhan connaîtra cette année une abondance de légumes et fruits. Pour ce mois, plus de 8.000 agents d'inspection et de contrôle seront présents au niveau des marchés, auxquels s’ajoute la mise en place d’un nouveau système d'information permettant aux services du ministère d'accéder quotidiennement, à travers les différentes wilayas, aux informations concernant les prix avant 10h00. En cas de doute sur une spéculation, le ministère de tutelle peut intervenir.

Enchaînant, M. Djellab rassure que l'approvisionnement du marché en viandes sera suffisant durant le mois sacré, idem pour le lait dont le problème d'approvisionnement avait été «entièrement réglé» grâce à l'augmentation des importations de la poudre de lait et aux mesures prises par le ministère de l'Agriculture.

Lors de son passage à la radio, le ministre a rebondi sur le dossier automobile, précisant qu’«une fois les informations collectées, nous verrons si les prix ont été exagérément augmentés».

Fouad Irnatene