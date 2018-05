Cellules de solidarité de proximité : Couvrir les régions reculées

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a affirmé, hier à Sétif, la nécessité pour les cellules de solidarité de proximité de couvrir les régions les plus reculées afin d’accompagner et prendre en charge les besoins de leurs populations.

Sur place, la ministre a constaté les conditions de prise en charge des couches démunies et de la promotion de la femme. La ministre a aussi inauguré la quatrième édition du Salon national du partenariat, de la maintenance, la fourniture et de la promotion de la sous-traitance organisé sur le thème de «l’intégration nationale au cœur du développement industriel» en présence de 81 exposants. Mme Eddalia a aussi inauguré la seconde édition du Salon de la micro-activité qui s’inscrit de plain-pied dans la dynamique que connaît ce secteur et permettra à la ministre d’aller au contact des 40 jeunes émanant de tous les coins de la wilaya et agissant avec succès dans des secteurs sensibles, voire stratégiques à l’instar de ceux de l’agriculture, la petite et moyenne industrie, l’artisanat, les travaux publics et les services. Une initiative de l’agence de wilaya de l’ANGEM qui mettra à cet effet en exergue les moyens importants, notamment financiers mobilisés par l’Etat à l’endroit de tous ces jeunes porteurs de projets, sachant que ce n’est pas moins de 13.021 micro-entreprises qui ont été créées entre 2011 et la fin du mois d’avril, générant 14.809 emplois. Des efforts d’autant plus conséquents quand on sait que pour l’année 2018, le plan de charge ADS de cette wilaya de 178 milliards de centimes est passé avec un programme supplémentaire de 25,7 milliards de centimes à plus de 200 milliards de centimes.

Par ailleurs et pour l’ANGEM cette même année sera marquée par un programme de 1.400 micro-crédits pour une valeur de 11,2 milliards avec pas moins de 400 éléments à former.

La ministre se rendra ensuite dans les communes d’El Eulma, Hammam Sokhna, Salah Bey et Sétif où elle inspectera plusieurs projets relevant de son secteur.

Là où elle passera, dans les centres psychopédagogiques, les écoles spécialisées, «Diar Errahma» ou les centres de personnes âgées, Ghania Eddalia ne laissera aucune de toutes ces franges fragiles sur le bord de la route. Elle ira au fond des choses pour s’enquérir de visu de la réalité et prendre toutes les mesures qui s’imposeront, encourageant les uns ou établissant des constats rigoureux à l’endroit de certains autres.

Une visite au cours de laquelle la ministre relèvera aussi l’impact de la solidarité citoyenne engagée dans la wilaya de Sétif, avant de revenir à Sétif où elle présidera une cérémonie de remise de chèques à de jeunes promoteurs «ANGEM» et honorera plusieurs lauréats de manifestations culturelles et sportives.

F. Zoghbi