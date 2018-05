Assemblée populaire nationale : Renforcement du service public de santé

Le projet de loi relatif à la santé a été adopté lundi, par la majorité des députés de l'assemblée nationale populaire nationale, lors d'une séance plénière présidée par Saïd Bouhadja, président de l'assemblée, en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui. Ce projet qui avait suscité moult débats et polémiques a ainsi été voté après quelques remaniements. En effet, la commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la Formation professionnelle de l'APN qui l’avait examiné, avait introduit 251 amendements dans le rapport préliminaire et 6 amendements dans le rapport complémentaire.

Au final, 22 amendements sur un total de 73 soumis par les députés ont été approuvés. Intervenant à la fin de cette séance de vote, le ministre de la Santé a tenu à rappeler le principe inaliénable contenu dans la nouvelle loi, qui est celui la gratuité des soins. «Le Président de la République Abdelaziz Bouteflika a tenu à ce que ce soit un principe irréversible», a-t-il dit, précisant que la santé du citoyen restera «au centre des préoccupations de l'Etat lors de la mise en place de politiques préventives ou cliniques tout en veillant à préserver l'intimité du citoyen qui sera consulté à chaque fois qu'il est question de sa santé», a ajouté le ministre, rappelant, à ce titre, «la poursuite du système de la gratuité des soins, garant de la consécration du droit à la santé pour l'ensemble des citoyens». Abordant le système de contractualisation, le premier responsable du secteur a assuré que cette procédure «ne s'oppose point au principe de la gratuité des soins».

Il a mis en avant, à ce propos, «la détermination de l'Etat à réunir tous les moyens nécessaires à la gestion des établissements de santé». Il qualifiera le nouveau système de «nouvelle méthode de financement des établissements sous une forme contractuelle entre les établissements de santé et les organismes bailleurs de fonds à l'image de l'Etat, de la sécurité sociale ou des assurances, et ce suivant des normes d'évaluation des activités et du calcul des charges sanitaires garantissant «une meilleure maîtrise des dépenses et une lutte contre le gaspillage sous toutes ses formes». S'agissant du service civil, le même responsable a estimé que «ce dernier est l'un des objectifs principaux du nouveau projet de loi d'autant que ce service contribue à la réduction des différences entre les régions et l'obtention des meilleures prestations sanitaires», affirmant «l'engagement de son secteur à en maintenir le caractère obligatoire et à œuvrer inlassablement pour réunir toutes les conditions nécessaires tant matérielle qu'humaine pour donner à ce service plus d'attractivité, d'efficacité et d'efficience».



Des dispositions inédites introduites dans la nouvelle loi



Concernant l'appellation «gestion privée» évoquée dans un des articles de ce projet de loi, le ministre a tenu à clarifier que ce concept signifie «une gestion exceptionnelle et non la privatisation». Ceci est susceptible, selon le ministre, de donner un caractère de gestion plus souple et en mesure de répondre aux cas urgents imposés par les spécificités des activités des établissements sanitaires qui vont devenir dorénavant sujets au contrôle en aval après l'acquisition des médicaments et la réparation des équipements au lieu du contrôle en amont appliqué actuellement». Le professeur Hasbellaoui a mis l'accent notamment sur «le retour des prestations du médecin traitant (médecin de la famille) en termes de définition du parcours du patient et la facilitation du bénéfice des soins dans le cadre de ce projet, compte tenu du rôle du médecin traitant dans la chaine des soins».

Outre la garantie du droit aux soins dans tout le pays à travers «un secteur public encadré», cette loi consacre la gratuité des soins «non seulement pour les Algériens mais aussi pour tous les citoyens se trouvant sur le territoire national notamment ceux en situation précaire». Les textes de cette loi ont consacré, en outre, le principe du médecin généraliste de référence qui sera l'axe autour duquel les soins en Algérie seront organisés.

Parmi les dispositions phares du projet de loi sur la Santé, le renforcement du service public de santé en le rendant «plus accessible et plus performant» et «mieux exploiter les capacités du secteur privé et de l'offre de soins qu'il représente pour que les citoyens puissent être pris en charge dans les meilleures conditions». Les reformes importantes introduites dans la loi concernent notamment «le renforcement des droits des citoyens dans le cadre de la gratuité des soins, la mise en place de la commission de médiation et de conciliation et le développement de l'organisation sanitaire à travers la mise en place de la carte, du schéma d'organisation et la planification sanitaire».

Le projet de loi sur la santé prévoit par ailleurs la création d'une agence nationale des greffes, chargée de coordonner et de développer les activités de prélèvement, de transplantation ou de greffes d'organes, de tissus ou de cellules humaines et d'en assurer la régularité et la sécurité. Dans le chapitre relatif à la bioéthique, l'article 373 stipule que le prélèvement et la transplantation ou la greffe d'organes ou de tissus et cellules humaines «ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou de diagnostics et dans les conditions prévues par le même texte». Ces actes médicaux «sont effectués par des médecins habilités et uniquement dans les établissements hospitaliers autorisés à cette fin par le ministre chargé de la Santé, après décision de la commission médicale, créée spécialement au sein de ces structures hospitalières, qui se prononce sur la nécessité du prélèvement ou de la transplantation et autorise l'intervention» (article 382). La création, l'organisation et le fonctionnement de cette agence sont fixés par voie réglementaire, précise le projet de loi, dans lequel d'autres articles détaillent les conditions dans lesquelles sont pratiquées les prélèvements et transplantation d'organes, tissus et cellules humains, parmi lesquelles «le consentement éclairé et écrit du donneur d'organe» (article 374).

Salima Ettouahria