Conseil de la Nation : protection des données personnelles

Le projet de loi sur la protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles a été approuvé hier au Conseil de la Nation.

Lors de la séance plénière consacrée à la présentation et débat de ce projet de texte ayant déjà eu le quitus de l’APN, le ministre de la Justice a souligné qu’il s’inscrit dans le cadre de la

«consécration des dispositions de la Constitution de 2016». Ce projet vise à déterminer les règles à même d’assurer la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, et ce, dans le cadre de la consécration des droits fondamentaux du citoyen et de la préservation de sa dignité. Le ministre mettra en avant le fait que l’Algérie fait partie des pays «appelant à une convention internationale des Nations unies sur la protection des données personnelles, dans l'utilisation des moyens en rapport avec les technologies modernes». Répondant aux préoccupations des sénateurs sur le contenu du projet de loi, Tayeb Louh signalera l’existence d’un «litige international entre deux pôles autour de la question des données personnelles lors de l'utilisation des moyens technologiques modernes», indiquant que notre pays fait partie du pôle appelant à la nécessité d'établir une convention internationale des Nations unies relative à la protection des données personnelles lors de l'utilisation de ces moyens technologiques. À cet effet, le ministre explique que nombre de pays estiment « nécessaire l'existence de règles universelles régulant ces moyens en vue de protéger les données à caractère personnel dans le cadre général», et ce conformément à une convention internationale de l'ONU, à l'instar de certaines conventions dont celle relative à la lutte contre le crime organisé et l'autre relative à la lutte contre la corruption. Aussi, le traitement des données à caractère personnel doit se faire dans le cadre du respect de la dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques et ne doit pas porter atteinte aux droits des personnes, à leur honneur et leur réputation.



Vers la création d’une autorité nationale de protection des données personnelles



Selon les dispositions de ce projet de texte de loi, le traitement des données personnelles doit se faire avec le «consentement» de la personne concernée, laquelle «est en mesure d'annuler sa décision à tout moment». Le texte indique que le traitement des données personnelles doit se faire de façon «légale et honnête» et leur collecte doit se faire à des fins «bien définies, claires et légales».

Le projet de loi prévoit notamment la création d'une Autorité nationale de protection des données personnelles placée auprès du Président de la République, laquelle autorité aura pour mission l'octroi d'autorisations aux instances désirant traiter ce genre de données. Elle émettra sa décision dans un délai ne dépassant pas deux mois, qui pourrait être prolongé sur décision de son président. Passé ce délai, la demande est considérée comme rejetée. Outre l'octroi des autorisations, l'Autorité «fournit des consultations aux personnes et entités qui recourent au traitement de ces données», «reçoit les plaintes, réclamations et recours relatifs à l'exécution du traitement» et autorise «le transfert de ce type de données vers l'étranger conformément aux conditions énoncées dans cette loi». «En tout état de cause, il est interdit d'envoyer ou transférer des données personnelles vers un pays étranger lorsque cela peut porter atteinte à la sécurité publique ou aux intérêts vitaux du pays», est-il précisé. L'Autorité a également pour prérogatives d'ordonner «la fermeture, le retrait ou la destruction des données» et de «développer les relations de coopération avec les autorités étrangères similaires tout en observant le principe de réciprocité». Un rapport annuel est rédigé par cette autorité et soumis au Président de la République. Le président de l’autorité et ses membres sont tenus de «préserver le caractère confidentiel» des données même après leur fin de mandat et bénéficient, à ce titre, de la protection de l'Etat contre les menaces, intimidations et agressions qu'ils peuvent rencontrer lors de l'exercice de leur mandat qui dure cinq ans. Aussi et selon les mesures apportées à la faveur de ce même texte, un registre national pour la protection des données sera créé, détenu par l'Autorité nationale de protection des données personnelles. Les sénateurs, pour leur part, ont dans l’ensemble valorisé la teneur du texte présenté pour examen et débat.



Le projet de loi sur la cybercriminalité en phase de finalisation



Dans un autre registre, le ministre de la Justice a annoncé l'existence d'une commission au niveau de son département, laquelle commission est formée de représentants de tous les secteurs et d'experts, en vue de «préparer un projet de loi relatif à la lutte contre la cybercriminalité et la prévention de ce genre de crimes», et ce «sur instructions du Président de la République».

La première mouture de ce projet de loi en est «aux dernières retouches», a révélé le ministre. Evoquant, par ailleurs, «l’ouverture d'enquêtes» concernant les faits relatifs à l'assassinat d'Algériens à Marseille (France), et ce dans le cadre des commissions rogatoires établies entre les deux pays, le ministre a mis en exergue que «ces mesures ont été prises conformément aux amendements introduits au code de procédure pénale» conférant à la justice algérienne davantage de prérogatives lorsqu'il s'agit d'un Algérien victime d'une agression par un étranger en dehors du territoire du pays, ce qui confère au pouvoir judiciaire, a-t-il affirmé «la force de protection des Algériens et Algériennes dans le pays et à l'étranger».

S’exprimant également à propos de l'importance de la formation des juges, le ministre dira qu’il s’agit de «l'une des priorités du secteur, à travers l'organisation de cycles formation continue dans divers domaines et par l'introduction du module «arbitrage» dans cette formation. Le ministre a d’autre part annoncé son intention d’introduire certains modules dans la formation, «en utilisant l’anglais» au profit des juges.

Soraya Guemmouri