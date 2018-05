MDN : 2 terroristes abattus et 8 autres arrêtés en avril

Deux terroristes ont été abattus et huit autres arrêtés par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), durant le mois d'avril, selon un bilan des opérations de l'ANP rendu public hier.

En outre, 13 terroristes ainsi qu'une famille d'un terroriste composée de 10 membres se sont rendus aux autorités militaires, selon le bilan qui fait également état de l'arrestation de 4 éléments de soutien aux groupes terroristes. Les opérations de l'ANP se sont soldées aussi par la destruction de 26 casemates, la récupération de 2 fusils mitrailleurs FM, d'un fusil stayer, de 20 armes à feu, de 4 fusils de chasse, d'un fusil de précision, d'un fusil automatique, de deux roquettes et 41 roquettes anti-char.

Les forces de l'ANP ont également récupéré 3.801 cartouches de différents calibres, 42 chargeurs garnis, 37 bombes de confection artisanale, 52,3 kg de produits explosifs et 0,7 kg de dynamites.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, les éléments de l'ANP ont arrêté 68 narcotrafiquants, 89 contrebandiers et 38 personnes et saisi plus de 33 quintaux de kif traité et 46.122 unités de psychotropes.

Le bilan fait état aussi de la saisie de 722.826 litres de carburant, de 27,175 tonnes de denrées alimentaires, de 30 détecteurs de métaux, de 33 groupes électrogènes, de 31 marteaux piqueurs, , de 8.045 unités de tabac et de 62 véhicules de différents types. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l’ANP ont arrêté au cours du mois d'avril 649 immigrants clandestins, sauvé 132 personnes de la noyade et récupéré 15 cadavres.



Saisie d'un pistolet automatique à Tamanrasset



«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi, lundi à Tamanrasset (6e Région militaire), un pistolet automatique, un chargeur et une quantité de munitions», précise un communiqué. Au niveau de la 3e Région militaire, des Garde-frontières «ont saisi, dans la localité frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Béchar, une importante quantité de kif traité s’élevant à 350 kilogrammes», tandis que des détachements combinés de l’ANP «ont arrêté à Mascara (2e RM), 5 individus et saisi deux armes à feu, une quantité de munition, 19,5 kilogrammes de kif traité et 1.104 unités de différentes boissons».

«Dans le même contexte, des détachements de l’ANP «ont appréhendé, lors d’opérations distinctes menées à Ouargla, Biskra et Djanet (4e RM), 5 narcotrafiquants et 2 contrebandiers, et ont saisi 3,5 kilogrammes de kif traité et 02 détecteurs de métaux.»

Par ailleurs, des Garde-côtes «ont réussi à porter secours, lors d’une opération de recherche et de sauvetage, à 19 émigrants clandestins de différentes nationalités africaines, et repêché 15 corps, et ce, suite au chavirage de leur embarcation pneumatique près de Cap Falcon à Oran (2e RM). En outre, des détachements de l’ANP, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-frontières «ont arrêté 13 immigrants clandestins de différentes nationalités à Naâma, Tlemcen et Djanet», rapporte également le communiqué.



Arrestation de deux narcotrafiquants à Bordj Badji Mokhtar



«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachement de l'ANP, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale, ont arrêté hier deux narcotrafiquants et saisi 20.000 comprimés psychotropes, 22 quintaux de tabac et 220 unités de différentes boissons à Bordj Badji Mokhtar/6e Région militaire et Biskra/4e RM», précise le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, un détachement de l'ANP a arrêté «30 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen».