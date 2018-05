M. Gaïd Salah en visite à la Base Centrale Logistique de Blida : Rehausser les niveaux des fabrications militaires

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a mis en avant, lundi à Blida, l'ambition du Haut Commandement de l'ANP visant le «continuel rehaussement» des niveaux des fabrications militaires, à l'occasion d'une visite de travail et d'inspection à la Base centrale logistique «Chahid Mohamed-Saoudi, dit Si Mostapha» à Beni Merad (1ère Région militaire).

Cette visite s'inscrit «dans le cadre du suivi de l'état d'avancement de l'exécution du plan de rénovation et de modernisation du matériel et des équipements au niveau de la Base Centrale Logistique et l'Etablissement de rénovation du matériel automobile à Dar El Beida, et ce, en vue d'adapter ce matériel avec les exigences opérationnelles des unités de l'ANP», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. «Je ne vous cache pas que l'ambition du Haut Commandement de l'ANP visant le continuel rehaussement des niveaux des fabrications militaires, dans toutes leurs ramifications, est une préoccupation incessante qui doit concerner l'ensemble, notamment ceux qui exercent dans le secteur de la recherche et du développement, ainsi que l'industrie militaire dans toutes ses ramifications et spécialités», a affirmé le chef d'état-major de l'ANP dans une allocution à l'occasion de cette visite.

Le général de corps d'Armée a mis l'accent, à ce propos, sur le fait que «le travail laborieux et fructueux reflète l'effort dévoué fourni et aussi les repères de la démarche aboutissante et efficiente adoptée rationnellement et minutieusement par le Haut Commandement de l'ANP et avec une grande persévérance et une volonté dévouée au service de l'Algérie et de son peuple», relève le communiqué. «Il est évident que notre confiance est placée en les cadres et les personnels de la Base Centrale Logistique, et en l'ensemble des cadres et des personnels du secteur de nos fabrications militaires, et nous espérons avec toute certitude, qu'ils seront à la hauteur de ces espérances, qu'ils sauront apprécier l'intérêt que nous portons, voire notre résolution à atteindre, avec succès, nos objectifs, tous nos objectifs, grâce à l'aide d'Allah le Tout-Puissant», a indiqué le chef d'état-major de l'ANP.



Suivi permanent des étapes de développement



«Vous vous rappelez, sans doute, les débuts de cette base, il y a quelques années, et vous voyez aujourd'hui le haut niveau qu'elle a atteint, un résultat, a-t-il fait observer, qui n'aurait pu se réaliser sans l'extrême intérêt accordé par le Haut Commandement de l'ANP, et le suivi permanent des étapes de développement de cet édifice, ainsi que les efforts laborieux des cadres et des employés de cette base, des efforts ayant abouti à travers les réalisations présentées, qui confirment nos capacités à appliquer des programmes de modernisation des différents moyens de combat de qualité supérieure, qui ont été modernisés et développés pour être adaptés avec les missions de combat et la nature de notre terrain et notre géographie».

Il a souligné que «telles sont les caractéristiques militaires et techniques dont la valeur et la nécessité ne peuvent être appréciées que par ceux qui sont conscients du degré d'efficacité de combat de ce genre de moyens adaptés», en mettant en évidence le fait que «cette réussite provient des objectifs tracés par le Haut Commandement, des objectifs nobles et ambitieux au plus haut point, car il s'agit de la continuelle quête de l'excellence et de l'autosuffisance qui assurent la puissance». En compagnie du général-major Habib Chentouf, Commandant de la 1ère Région militaire et du général-major, Ali Akroum, directeur central du matériel, le général de corps d'Armée a suivi, par la même occasion, «un exposé global sur les missions de la Base Centrale Logistique, présenté par le directeur général de la Base, abordant l'ensemble des actions entreprises dans le domaine de la rénovation et de la modernisation et aussi les grandes réalisations concrétisées».

Il a, ensuite «inspecté et examiné des prototypes des moyens et équipements développés au niveau de cette importante base par des ingénieurs et techniciens algériens hautement qualifiés en matière de technologies de pointe, et qui contribuent efficacement dans le rehaussement des capacités de cette base qui constitue un pôle principal dans le soutien des unités de combat, et dans le maintien de leur disponibilité permanente, que ce soit en matière d’opérations de rénovation et de modernisation ou en ce qui concerne les interventions de maintenance au niveau des unités déployées à travers les six Régions».



Rénovation du matériel automobile



Le général de corps d'Armée a, en outre, «inspecté un lot de camions et de véhicules construits par les usines relevant de la Direction des fabrications militaires et qui ont été modernisés au niveau de la Base Centrale Logistique et de l'Etablissement de rénovation du matériel automobile, en les dotant de divers systèmes d'armement». Il a tenu, par la suite, une rencontre avec les cadres et les employés de la Base Centrale Logistique, où il a prononcé son allocution d'orientation, «suivie par les personnels de toutes les unités de la 1ère Région militaire via visioconférence, et à l'entame de laquelle, il a souligné l'importance de cette rencontre à la veille de la célébration de la Journée des Travailleurs, par les travailleuses et travailleurs de la Base Centrale Logistique, et des différents complexes et usines de l'ANP, tout en exprimant sa grande satisfaction des exploits de cette grande base stratégique, réalisés dans le domaine de la rénovation du matériel militaire et sa modernisation».

«A l'entame, il m'est agréable d'exprimer mon entière satisfaction de ma visite à la Base Centrale Logistique où je me suis réuni avec ses cadres et ses employés militaires et civils», a indiqué le chef d'état-major de l'ANP, précisant que «cette visite s'inscrit dans le sillage de l'intérêt particulier que j'accorde au suivi sur le terrain de tous les processus des activités de cette base qui a fait ses preuves de persévérance et d'efficacité de ses efforts fournis, et ce, au diapason des missions qui lui sont dévolues et des exigences des objectifs escomptés que l'ANP s'attelle rigoureusement à atteindre dans tous les domaines y compris le domaine des fabrications militaires.

Réaliser les objectifs tracés



Ceci constitue un défi majeur qui nous impose de poursuivre notre parcours pour le surmonter». «Sachez que les grands challenges, dans n'importe quel domaine, ne seraient relevés qu'avec une forte détermination appuyée des compétences requises et de bonnes manières comme l'intégrité, le dévouement et la conscience de l'importance des missions qui vous sont confiées au niveau de la Base Centrale logistique qui illustre effectivement le degré de l'efficacité de la démarche appliquée adoptée et sa capacité à réaliser les objectifs tracés», a-t-il soutenu. Il a précisé que «ces derniers, à travers lesquels nous voulons, avec les orientations et le soutien de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, prendre en main les facteurs permettant de nous acquitter de la mission de rendre le matériel et les équipements de l'ANP plus opérables, plus efficaces et plus adaptés, dans le sens d'optimiser leurs capacités opérationnelles et d'améliorer leur rendement sur le terrain». «Sans nul doute, ce que nous venons, aujourd'hui, de palper et de voir comme résultats et réalisations, représente des signes révélateurs qui démontrent que cette Base est dans la bonne voie dans l'accomplissement des réalisations prometteuses et fructueuses. Tels sont des efforts laborieux qui méritent d'encourager et d'en être fier», a-t-il affirmé. Dans ce contexte, «je saisis l'opportunité en ce jour, fêté par notre Pays, à l'instar de toutes les Nations, à l'occasion de la Journée des Travailleurs comme célébrée chaque année, pour vous adresser, ainsi qu'à tous les travailleurs et travailleuses des entreprises, des complexes et usines des fabrications militaires, et à travers vous à l'ensemble des travailleurs et personnels civils de l'ANP, mes plus profondes félicitations, en souhaitant que vous fassiez du principe de labeur une véritable valeur et une voie permanente vers les aspirations et les ambitions tracées», a déclaré le vice-ministre de la Défense nationale. Par ailleurs, le général de corps d'Armée «a écouté les interventions des personnels de la Base qui ont réitéré leur entière disposition à poursuivre, sans répit, de consentir davantage leurs efforts de développement et de modernisation afin d'atteindre ces niveaux permettant d'atténuer la dépendance en matière de technologies». A l'occasion de la Journée des travailleurs, le général de corps d'Armée «a honoré un nombre d'employés qui ont grandement contribué, lors de leurs parcours professionnels, à développer les potentiels de cette Base stratégique».