Une Commission installée prochainement : Consolider les liens d’amitié avec la Corée

Le président de l'APN, Saïd Bouhadja a passé en revue, hier à Alger, avec l'ambassadeur de la République de Corée, Park Sang-Jin, les relations privilégiées liant les deux pays, a indiqué un communiqué de l'Assemblée, ajoutant que le parlement «joue un rôle important dans la dynamisation de la coopération et de la consolidation des liens d'amitié entre les deux peuples». Les deux parties ont annoncé l'installation prochaine de la Commission d'amitié Algérie-Corée. M. Bouhadja s'est félicité du «succès du sommet des deux Corées», saluant «le progrès réalisé par la République de Corée en matière d'instauration de la paix dans la région», estimant que cela est à même d'aboutir à «des résultats concrets profitables au peuple coréen frère dans tous les domaines».

A l'instar de l'Algérie, la République de Corée est «un Etat pacifique qui aspire à développer ses relations avec les pays amis et frères, conformément aux chartes des Nations Unies et au droit international», a-t-il indiqué, soulignant la fortevolonté de développer les relations bilatérales, à travers la diversification et le développement de l'investissement dans divers domaines, à l'instar de l'Energie, de l'agriculture et des ressources en eau». De son côté, l'ambassadeur de Corée, qui a rendu une visite d'adieu au président de l'APN, au terme de sa mission en Algérie, «s'est félicité des efforts consentis pour la promotion de la coopération bilatérale», réitérant la volonté de son pays à «aller de l'avant dans la consolidation de ses relations avec l'Algérie dans différents domaines».