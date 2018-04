M. Zaâlane reçoit l’ambassadeur chinois

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane a reçu hier à Alger l'ambassadeur de la République de Chine populaire Yang Guangyu, avec lequel il a examiné les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays dans le domaine des travaux publics et des transports, indique un communiqué du ministère.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des rencontres visant à examiner et à développer les voies et moyens de la coopération et le partenariat entre les deux pays, notamment dans le domaine des Travaux publics et des Transports, note le communiqué. Les discussions ont porté sur les axes essentiels de la coopération et du partenariat entre l'Algérie et la Chine et les moyens permettant de les développer.