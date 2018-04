Conseil ministériel arabe de l’eau : M. Necib mercredi au Koweït

La 10ème session du Conseil ministériel arabe de l’eau se tiendra du 2 au 4 mai prochain au Koweït, avec la participation du ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette session, le Conseil ministériel arabe de l’eau examinera la mise en £uvre du plan stratégique pour la sécurité hydrique dans la région arabe et débattra des points relatifs à la gestion intégrée des ressources en eau, au développement et à la préservation de ses ressources, à la gestion de la demande en eau, à la coordination et la coopération dans la gestion des eaux transfrontalières dans la région arabe, selon la même source. Placé sous l’égide de la ligue des Etats arabes, le Conseil ministériel arabe de l’eau est un espace de concertation, de consultation et d’échange d’informations sur les questions de l’eau dans le monde arabe, visant à soutenir les politiques et stratégies nationales de l’eau et à faire face aux défis inhérents à la problématique de l’eau. M. Necib prendra part également au 3ème Congrès arabe de l’eau, organisé en parallèle au Conseil ministériel arabe de l’eau.