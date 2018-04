Algérie - Royaume-Uni : Lord Richard Risby reçu par MM. Guitouni et Raouya

Le Ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni a reçu, hier son Excellence Lord Richard Risby, Représentant personnel du Premier Ministre du Royaume Uni pour évoquer la coopération dans les domaines de l’exploration des hydrocarbures, la pétrochimie et les énergies renouvelables. Le Ministre a invité les sociétés britanniques à participer aux appels d’offres lancés prochainement. En matière de sécurité dans les sites de production de pétrole et de gaz, Lord Risby a relevé le niveau satisfaisant atteint dans ce domaine et il a qualifié l’Algérie de « fournisseur fiable « pour le Royaume. En outre, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, et Lord Risby ont passé en revue l’état d’avancement des actions dans les domaines de la Bourse, de la modernisation bancaire et des financements alternatifs.