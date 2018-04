Coopération : M. Ouyahia reçoit le ministre tunisien des Affaires culturelles et le MAE congolais

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu hier, à Alger, Mohamed Zine El Abidine, ministre tunisien des Affaires culturelles qui effectue une visite de travail dans le cadre de l'organisation des journées culturelles tunisiennes, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a également reçu, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République démocratique du Congo, Léonard She Okitundu, qui effectue une visite de travail à Alger, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Les deux parties ont passé en revue l'ensemble des questions intéressant les deux pays, autant en ce qui concerne les moyens susceptibles de renforcer les relations bilatérales que s'agissant des questions continentales et internationales.