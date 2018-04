Dans la lucarne : La « dame » à l’honneur !

Ce 1er mai, jour réservé au combat des travailleurs pour le recouvrement de leurs droits, sera le théâtre de la finale de coupe d’Algérie. Une fête qui coïncidera, cette fois-ci aussi, avec le sport et la sportivité qui semblent nous fuir, ces derniers temps. On parle là de nos stades. On sait, cependant, tous que lors de cette finale, la 54e du genre, toutes les espérances et que le fair-play soit omniprésent aussi bien dans les tribunes, que sur le «rectangle vert». Que les chants soient, de la part des deux galeries, les plus enivrants possibles, pour qu’ils soient repris en chœur sans la moindre anicroche. Il est vrai que cette édition tombe à point nommé, puisqu’elle marque les grandes réalisations effectuées et concrétisées par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, depuis son intronisation en 1999. Il faut dire que le sport a occupé et occupe toujours une place de choix dans sa politique d’ensemble pour assurer un développement harmonieux du pays. Il est clair que les deux heureux lauréats, qui auront l’insigne honneur d’animer cette 54e finale demain, feront tout pour être à la hauteur de l’évènement. Car, c’en est un ! Ce sera à la loyale et en toute sportivité, et chacun sortira ce qu’il aura dans les «tripes» pour s’assurer les charmes de la «dame». Il s’agira avant tout d’une opération de séduction d’une «dame», le moins que l’on puisse dire est qu’elle est capricieuse. Elle ne se donne pas gratuitement. Il faudra alors la mériter en étant le meilleur ou au pire le plus adroit dans les tirs au but. Une telle confrontation, selon les observateurs, pouvait déborder jusqu’aux prolongations. Car les deux équipes ne sont pas loin les unes des autres. Les Abassis sont quelque peu rassérénés depuis qu’ils ont gagné, à Bologhine, contre le MCA, en championnat national de Ligue 1 sur le score de 2 à 1. Leur mental ne pense plus qu’à cette finale de coupe d’Algérie qu’ils veulent remporter, comme ce fut le cas en 1991 devant une équipe de la JSK autrement plus forte et loin du niveau de l’actuelle formation. Toutefois, sur un match, tout peut changer. Il n’y aura ni fort ni faible. Ce sera le plus audacieux, le plus précis aux avant-postes et même aux tirs au but qui fera la différence, et, partant, mettre les jalons pour que le grande fête commence. Il est certain qu’une finale de coupe d’Algérie, le souci des uns et des autres, c’est de la gagner et monter pour récupérer sa médaille. Car, pour un joueur, ce qui comptera le plus dans sa carrière, c’est ce moment de se faire brandir le trophée et la médaille. On ne peut pas dire avant l’heure qui va retourner au bercail heureux et qui repartira bredouille. Il est certain que les deux formations ne vont pas se faire des «salamalecks». Elles vont, c’est évident, défendre chacune de son côté ses chances sans retenue. Ce que les spécialistes attendent des deux protagonistes, c’est qu’ils nous gratifient dune empoignade digne de celles qui ont été l’œuvre de leurs aînés par le passé. C'est-à-dire qu’on ne va pas leur demander de rééditer la performance de 1991, mais de s’en approcher au maximum. Certes, l’ambition chez l’un comme l’autre sera des plus grandes, mais le fin mot de l’histoire, c’est celui qui sera le plus précis dans le périmètre adverse qui pourra brandir ce trophée tant convoité. Entre la sixième et la deuxième, le cœur des fans des deux galeries balance. Que le présents et les téléspectateurs, ainsi que ceux qui nous regardent hors de nos frontières soient satisfaits !

Hamid Gharbi