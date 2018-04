Coupe d’Algérie (finale), Demain, 16h, au stade du 5-Juillet USMBA - JSK : que le meilleur gagne !

La coupe d’Algérie reprend son droit de cité, à l’occasion de la finale qui aura lieu demain à partir de 16h, dans le temple du football algérien, le stade du 5-Juillet. Il sera certainement «plein comme un œuf», puisque les billets réservés à la vente ont été écoulés dans un laps de temps record.

Chaque protagoniste a bénéficié de 25.000 places. On a même prévu le quota pour les invités pour les officiels de chaque équipe (25). Cette coupe d’Algérie ne sera pas inédite, du fait que les deux équipes se sont rencontrées en 1991, dans ce même stade et à la même occasion. On se rappelle comme si cela datait d’hier, que tous les observateurs avaient donné la JSK d’Amara, Rahmouni, Mekbel, Meddane, Karouf et autres stars de l’époque comme archifavorite. Il faut admettre qu’elle l’était du fait qu’elle possédait un groupe solide dans tous ses compartiments.

De plus, il n’avait pas usurpé sa qualification en finale. Elle fut amplement méritée. Néanmoins, il avait en face de lui, une équipe abassie qui était survoltée et surtout qui avait bien caché son jeu. Le fait d’être dans la «peau d’un outsider» l’avait énormément aidé à atteindre son objectif. Sur le terrain, on avait vu de «véritables guerriers».

Et le dernier mot est revenu aux gars de Bel-Abbès devant une équipe de la JSK qui avait bien mesuré que le talent seul ne suffit pas. Il fallait ajouter un peu de rigueur, de volonté et surtout d’efficacité devant le but adverse. Dieu seul sait combien la JSK avait raté de nettes occasions de scorer. Toutefois, les gars de l’Oranie n’ont pas volé leur succès sur le score de 2 à 0 sur des buts de Haffaf et de Tlemçani. Il faut dire aussi qu’il y avait de la qualité dans le camp des gars de la Mekerra. Ceci dit, 27 ans après, les deux équipes vont se mesurer à ce stade de la compétition.

On est rentré dans le vif du sujet après que le trophée eut été présenté aux fans des deux équipes pour le voir de visu, soit pour un simple regard furtif, soit pour une longue période pour l’équipe qui va l’emporter. Il est évident que les deux équipes ont eu un parcours plus ou moins acceptable avec de l’adversité. Rien ne fut facile, notamment pour la JSK. Elle a dû aller aux tirs au but pour éliminer le MCA, un adversaire pas facile à amadouer. C'est-à-dire qu’il faudra se lever tôt pour le dominer. Les Abassis ont eu un parcours plus clément. Cela dit, les deux équipes sont en train de préparer cet évènement du football algérien avec sérieux et surtout volonté et sérieux afin de faire plaisir à leurs fans respectifs. Les Canaris, qui ont vu leur match contre le CSC, à Constantine, pour le compte de la 28e journée du championnat national de Ligue 1 remis au vendredi 4 mai, ont pu ainsi se libérer pour préparer cette finale. Ils se sont entraînés, à Sidi Moussa, puisqu’ils ont chois l’hôtel Mercure pour leur hébergement.

Après s’être entraîné à Sidi Moussa, puis Blida, ils fouleront aujourd’hui le stade de la Protection civile de Dar El-Beida. Bel-Abbès, par contre, avait joué le match avancé contre le MCA, du fait que les Algérois étaient concernés par la Ligue des champions d’Afrique (première journée-phase de poules) contre Diffaâ Djadida (Maroc), ce vendredi en nocturne. Ce fut l’occasion pour eux d’assurer à 90% leur maintien en Ligue 1 après leur victoire sur le score de 2 à 1. Ce qui va les libérer encore plus dans cette finale, puisque ce ne sera que du bonheur pour eux. C’est vrai que tout-Bel-Abbès et l’Oranie algériens rêvent d’un deuxième sacre après celui de 1991.

Les Canaris, pour leur part, cherchent après leur sixième coupe d’Algérie. Il est évident, on aura sur la pelouse du 5-Juillet deux équipes qui vont se donner à fond, et que le meilleur l’emporte.

Il est évident que les joueurs de part et d’autre sont animés d’une farouche détermination pour que ce trophée revienne dans leur ville. Il est évident que ce ne sera pas facile ni pour les poulains de Chérif El- Ouazzani ni pour leurs homologues drivés par Bouzidi.

On espère que cette coupe d’Algérie, la 54e du genre, sera un moment intense où les présents, les téléspectateurs vivront des moments de football où le spectacle, le suspense seront poussés à leur paroxysme. Que le fair-play soit prédominant et nous fasse oublier ce que nous avions vécu ces derniers temps dans nos stades !

H. G.

USMBA

Bel-Abbès fin prête

La cite de la Mekerra est aux couleurs vert et rouge, comme pour être au rendez-vous de cet événement sportif et préparer éventuellement la fête. La fête d’un deuxième trophée à remporter ou à arracher pour la seconde fois de l’histoire du club phare, l’USMBA. Une ambiance si singulière prévaut dans tous les quartiers de la ville et les communes de la wilaya, où les jeunes supporters se sont mobilisés pour l’organisation du déplacement et le soutien à la formation de Cherif El-Ouazzani, dont le moral est au beau fixe après sa précieuse victoire de vendredi. On ne jure que par un exploit ici et là pour relever une certaine confiance dominant le commun des sportifs. Une population donc en liesse et à l’écoute des pulsations des coéquipiers de Tabti qui se préparent activement pour le jour J, avec cette ferme détermination à surmonter l’obstacle de donner de la joie à leurs fans. Toutes les considérations extrasportives ou les problèmes d’ordre financier sont relégués au dernier plan, pour se concentrer sur cette empoignade qui revêt un caractère particulier pour l’adversaire du jour. Un adversaire qui compte prendre sa revanche après avoir été battu il y a 27 ans. Passionnant s’annonce ce débat que les Belabbesiens veulent maîtriser et influer surtout sur son orientation. Pour les jeunes talents, à l’image de Belhocini, d’Abdelli et de Bouguettaya, l’opportunité est offerte pour étaler leur talent et venir à bout d’une formation kabyle en mouvement, ces dernières semaines. Que la fête commence, semble être le slogan repris en chœur à Sidi Bel-Abbès où le temps semble s’arrêter pour vivre seulement et uniquement de la passion de cette coupe d’Algérie dans son édition 2018. Chants et autres formes d’animation, tous s’entremêlent ces derniers jours pour vivre intensément l’événement. Aussi intense soit-il, cet enthousiasme n’a pas empêché le comité des supporters de lancer un appel pour faire valoir le fair-play, se distinguer par un comportement exemplaire et représenter dignement surtout la ville aux traditions sportives si établies. Toutes les soirées sont ainsi animées cette semaine, pour que tout le monde se confonde dans le décor et garde l’espoir de remporter cette finale avec l’art et la manière, pour signifier la valeur d’une équipe si caractérisée par la pratique du beau et plaisant football. Les Bounoua, Tabti, Zouari et Bouguelmouna sont en prise avec cet engouement, pour aller au bout de leurs efforts et répondre aux attentes d’un public plus qu’accroché à cette compétition populaire.

Un public persuadé de la valeur technique de ses fans.

Que la fête continue !

A. Bellaha

Nassim Benabderrahmane, Directeur général de la JSK :

« Nous voulons garnir notre palmarès »

«La JSK est l’une des cinq équipes algériennes spécialistes en coupe d’Algérie. Le club a atteint onze fois la finale, en comptant cette édition. Nous voulons impérativement garnir notre palmarès, déjà bien étoffé, avec un sixième trophée. Ça serait un beau cadeau pour nos fidèles supporteurs, qui ont continué à croire en leur équipe malgré une saison, pour le moins, difficile», nous a déclaré, hier, le directeur général de la JS Kabylie, Nassim Benabderrahmane, visiblement embarrassé par la question des quotas de la billetterie : «La JSK est l’un des club les plus populaires en Algérie. Je suis désolé pour nos nombreux supporteurs qui n’auront pas l’occasion d’assister à cette finale, au stade du 5-Juillet. Notamment ceux qui résident dans la capitale et les autres wilayas du pays. Comme le veut la réglementation, nous avons bénéficié de 25.000 tickets, à l’image de notre adversaire l’USMBA. L’ensemble des billets à été mis à la vente au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou.

Il n’y aura malheureusement pas assez de tickets pour tout le monde. Je profite de l’occasion pour appeler nos supporteurs à faire preuve de fair-play, à l’occasion de ce rendez vous.» À propos de la préparation de l’équipe pour cette finale, Benabderrahmane nous a indiqué : «Le groupe se prépare dans les meilleures conditions possibles. La direction du club a mis tous les moyens nécessaires pour permettre à l’équipe de bien préparer cette rencontre de finale. A la demande du staff technique, l’équipe s’est déplacée à Alger pour une mise au vert de quatre jours, afin de préparer cette finale dans la sérénité et loin de toute pression inutile. L’équipe séjourne à l’hôtel Mercure. Samedi, une séance a eu lieu au stade Tchaker de Blida, et dimanche, l’équipe s’est entraînée au Centre technique de Sidi Moussa. Lundi, le dernier entraînement aura lieu au complexe de la Protection civile à Dar El-Beida. Côté blessés, à l’exception de Ferhani, tous les joueurs sont à la disposition du staff technique.» À propos de l’arbitre désigné pour la finale, le directeur général s’est montré plutôt rassuré : «Abid Charef est un arbitre international. Il n’y a rien à dire sur ses compétences. Il a arbitré plusieurs fois la JSK. Nous n’avons jamais eu de problème avec lui. C’est un arbitre correct. J’espère qu’il sera à la hauteur de l’événement.» Avant d’ajouter : «Comme toute finale, celle-ci sera indécise. Il n’y a pas de favori. C’est une rencontre difficile pour les deux formations, auteures d’une saison difficile et qui mathématiquement n’ont toujours pas assuré leur maintien en Ligue 1. Pour notre part, nous avons mis l’équipe dans de bonnes conditions pour préparer ce rendez-vous. Nous avons constaté une grande motivation et une détermination chez les joueurs, qui veulent absolument s’imposer dans cette finale. C’est donc à eux de le démontrer sur le terrain et de redonner la joie à nos supporteurs. La balle est désormais dans leur camp.»

Rédha M.