Grand angle : à l’épreuve de la réconciliation

C’est dans un contexte politico-sécuritaire exacerbé par les nouvelles violences imposées aux Palestiniens, depuis le 30 mars, date de la marche pour marquer les 70 ans de la Nakba et marqué par les tensions avec l’administration américaine après la décision son Président de transférer l’ambassade US vers El Qods que le Parlement de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) doit se réunir aujourd’hui. Cela fait 20 ans qu’une telle réunion n’a pas eu lieu. Elle se tient par ailleurs, alors que le nouveau chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, effectue sa première tournée au Proche-Orient qui le conduira entre autres en Israël. C’est dire que cette réunion du Parlement palestinien est loin d’être anodine. Et qu’elle sera particulièrement scrutée dans la mesure où le président Mahmoud Abbas ne sera pas en terrain conquis. La demande formulée par le mouvement Hamas de la reporter à une date ultérieure confirme, si besoin est, que les différends qui minent depuis fort longtemps l’unité des rangs palestiniens n’ont pas été résolus. L’accord portant sur la réconciliation n’a pas encore porté ses fruits. Pourtant Mahmoud Abbas n’a d’autre choix que celui de s’adonner à cet exercice périlleux qui est d’œuvrer à resserrer les rangs des Palestiniens pour espérer renforcer le soutien apporté par l’opinion internationale à la lutte menée par le peuple palestinien en vue d’arracher son droit à la création d’un Etat. Son discours, attendu à l'ouverture de la réunion, constitue dans ce sens un indicateur important. Il donnera le ton de ce qu’elle sera. Saura-t-il trouver les mots justes pour faire rallier les plus récalcitrants d’entre les factions palestiniennes à sa démarche ? Difficile à dire dans la mesure où les divisions n’ont eu de cesse de s’approfondir portant ainsi préjudice au combat mené sur le terrain. Pourtant, il est clair que la réconciliation interpalestinienne et l’unité des rangs sont la condition sine qua non pour que la cause défendue par les Palestiniens puisse un jour aboutir.

Nadia K.