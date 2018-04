Sahara Occidental, Nouvelle résolution du Conseil de sécurité : « Accélération du processus politique »

Le représentant du Front Polisario en France, Oubi Bouchraya Bachir, a salué la nouvelle résolution du Conseil de sécurité prorogeant le mandat de la mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso) de six mois, au lieu d'une année, et affirmant «la nécessité d'accélérer le processus politique» pour le règlement du conflit au Sahara occidental.

S'exprimant lors d'un passage sur la chaîne «El Arabi», samedi dernier, au lendemain de l'adoption, par le Conseil de sécurité, de la résolution 2414 au sujet du conflit entre le Maroc et le Front Polisario autour du Sahara occidental, M. Bouchraya Bachir a indiqué avoir pris acte «avec satisfaction et intérêt, de la résolution du Conseil de sécurité prorogeant le mandat de la Minurso de six mois au lieu d'une année», estimant que la résolution «constitue un signal fort pour l'accélération du processus politique visant la décolonisation du Sahara occidental et autodétermination du peuple sahraoui».

La résolution du Conseil de sécurité constitue un «signal fort lancé à la partie marocaine qui entrave le processus politique depuis 2012 et qui sape depuis des mois la mission de l'envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU, Horst Köhler, refusant de se soumettre à la légalité internationale et de retourner, aux côtés du Front Polisario, à la table des négociations, sans conditions préalables», a-t-il dit, réitérant, à ce propos, la «disponibilité de la partie sahraouie à engager des négociations directes et sans condition préalable pour concrétiser le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination».

Le représentant du Front Polisario en France a rappelé que parmi les obstacles dressés par le Maroc en vue de prolonger son occupation des terres sahraouies, figure «son refus d'appliquer l'avant-dernière résolution du Conseil de sécurité» relative à l'envoi d'une mission technique onusienne pour constater les violations de l'accord de cessez-le-feu. «L'escalade dans la région est due à l'absence d'une volonté politique de la part de la partie marocaine et à ses violations continues de l'accord de cessez-le-feu», a affirmé le responsable sahraoui.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi un projet de résolution prorogeant le mandat de la mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso) de six mois jusqu’au 31 octobre 2018.

Elle appelle également les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, à la reprise des négociations, à l’arrêt depuis 2012, «sans condition préalable et avec une bonne volonté». Intervenant juste après l’adoption, la représentante des Etats-Unis, dont le pays est le porte-plume de la résolution a déclaré que «le statu quo au Sahara occidental ne permet pas d’aboutir à une solution juste et durable au conflit», appelant à appuyer l'émissaire Horst Köhler dans sa mission de médiation.