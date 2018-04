Finale mondiale de la « Red Bull BC one all star » : « Amaro » représentera l’Algérie

Le breaker algérien Amar Boudjamai dit «Amaro» va représenter l’Algérie lors de la finale mondiale Red Bull BC one All star en Suisse au mois de septembre prochain. Pas moins de trente Breakers en provenance de 28 pays se rencontrent au cours de cette finale mondiale pour la Battle 1 contre 1, mais surtout pour célébrer le langage universel de la culture hip hop.

Originaire de Tizi Ouzou, Amaro a fait sensation samedi soir, au théâtre de verdure bois des arcades à Alger, en faisant bonne impression devant le jury composé de stars du hip hop de plusieurs nationalités. «La concurrence a été rude, comme dans n’importe quel sport et concours, il y a des imprévus, de faux pas, j’ai eu la chance de faire bonne impression auprès du jury et du public. Je vais m’entraîner sérieusement pour représenter l’Algérie dignement lors de la finale mondiale», a souligné le vainqueur du concours.

K. B.