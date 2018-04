Yasmine Ammari dans « The Voice » : Bravo !

Yasmine Ammari, la chanteuse algérienne qui est allée se mesurer aux voix en compétition dans l’émission de divertissement the Voice, a réussi une belle performance vocale samedi dernier. Les Algériens étaient rivés à leur écran pour suivre les quarts de finale de cette compétition. Belle, élégante et séduisante, Yasmine Ammari s’est présentée pour la circonstance en longue robe rouge. Elle interprétera un titre en anglais. Dès les premières mesures de la chanson, Yasmine avait affiché son assurance et sa maîtrise vocale. Sa voix fera le reste, et à la fin de la chanson, ce sont des applaudissements nourris qui accueilleront sa belle performance. Son coach Florent Pagny ne tarit pas d’éloges son élève de la session.

Le samedi d’avant, Yasmine Ammari avait subjugué les membres du jury et le public avec sa reprise de la complainte «La Mama» de Charles Aznavour ». Ses vocalises méditerranéennes et orientales ont séduit et ont conféré à cette belle composition une autre dimension. Yasmine a des atouts à faire valoir et elle sait se faire apprécier.

Très jeune, elle a été bercée dans un bain musical grâce à un père, mélomane et musicien, qui lui apprendra à chanter. Une vidéo la montre en train de chanter alors qu’elle n’avait que 8 ans. De l’assurance déjà. Que de chemin parcouru depuis par cette artiste née sous une bonne étoile. Elle enregistre des CD, améliore son apprentissage musical et poursuit ses études avec succès.

Elle fera des études universitaires tout en poursuivant sa carrière artistique en tant que chanteuse et actrice. Nous l’avons vue dans le feuilleton «Achour El Acher» et nous la verrons cette année dans un autre feuilleton, «El Khaoua», durant le mois de Ramadhan.

Samedi dernier dans l’émission «The Voice», elle avait assuré et elle est en passe de décrocher le gros lot si d’autres considérations ne seront pas prises en ligne de compte au final. Les Algériens la suivent et les réseaux sociaux l’évoquent avec fierté. Quant à la communauté algérienne installée en France, elle se charge, elle, de voter. Bravo Yasmine Ammari !

Abdelkrim Tazaroute