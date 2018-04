Journées culturelles tunisiennes en Algérie : Autres Démons, de Walid Daghsni, au TNA

Inspirée de l’œuvre littéraire «De l’amour et Autres Démons» de Gabriel Garcia Marquez, «Autres Démons» est une adaptation théâtrale de plus d’une heure du metteur en scène tunisien Walid Daghsni. Cette pièce, produite par Clandestino Prod, a été présentée, samedi dernier, au public algérois et ce au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi. De ce livre, chef-d’œuvre de l’écrivain et journaliste colombien publié en 1994, s’est inspiré le jeune metteur en scène tunisien Walid Daghsni dans sa pièce « Autres Démons », dans une adaptation pour le théâtre qui frôle les limites du réel et de l’imaginaire. Présentée au publique algérois, cette nouvelle création théâtrale, produite par Clandestino Prod, a été interprétée, devant un public venu nombreux en famille au prestigieux théâtre national Mahieddine-Bachtarzi en présence du ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, et son homologue Mohamed Zine El Abidine en visite à Alger à l’occasion de ces journées culturelles tunisiennes en Algérie ainsi que des représentants diplomatiques accrédités en Algérie. Les deux ministres ont convenu d’organiser des activités culturelles et des forums communs, dans la perspective de renforcer les relations bilatérales. Dans une déclaration à la presse en marge de cette manifestation du quatrième art, les deux ministres ont mis en exergue « le rôle de la culture et de l’art dans la consolidation des relations bilatérales, liés par un passé et une histoire». Le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, a affirmé que «la Tunisie compte de différents espaces culturels, à même de renforcer sa notoriété aux niveaux magrébin et arabe». De son côté, le ministre tunisien a exprimé son «souhait de renforcer la présence de l’Algérie dans les différentes manifestations culturelles et d'organiser des festivals, avec la participation algérienne». Réunissant quatre jeunes comédiens dont Ameni Belhadj, Oussama Kechikar, Mounir Laamari et Neji Kanaouati, Walid Daghsni a voulu un texte moderne en tableaux qui peignent dans leur totalité la vision esthétique de son travail et celui de toute l’équipe.

Cette manifestation rentre dans le cadre des échanges culturels entre l’Algérie et la Tunisie et à l’occasion de l’organisation des journées culturelles tunisiennes à Alger, et ce du 28 au 30 avril 2018. L’univers fabuleux et rebelle du célèbre écrivain colombien pèse de sa grandeur dans cette pièce qui vient s’inscrire dans une ligne d’autres adaptations pour le théâtre et le cinéma de ce chef-d’œuvre de la littérature moderne. Une adaptation revisitée qui fonce dans une symbolique du monde dans lequel nous vivons, fait de mensonges, d’injustice et de haine. Le metteur en scène a, à travers son œuvre, mis l’humanité à nu avec ses faiblesses, ses inégalités, ses croyances et ses rituels flirtant avec l’au-delà et les forces surnaturelles. Toute la démence habite la jeune Amani Belhadj dans le rôle de Sierva Maria de Todos, mordue par un chien et dont le caractère endiablé et la possession présumée. La jeune fille à la chevelure longue et de couleur noire ensorcelle, attire la convoitise des guérisseurs religieux et du jeune journaliste qui en est tombé amoureux. Rencontré à l’issue du spectacle, le metteur en scène et scénariste a fait référence au travail d’improvisation accompli en compagnie des acteurs qui ont, au fil des répétitions, enrichi le texte et rajouté à chaque fois de leur touche. S’agissant du choix des costumes, il a affirmé : « j’ai opté pour une sélection à tendance mythique qui ne renvoie nécessairement pas à une époque bien précise mais qui, en revanche, traduit des idées.» Se qualifiant dans « un théâtre expérimental » qui, selon lui, « ne se réfère pas à une ère quelconque, aussi bien au niveau des costumes qu’à celui du discours ». L’œuvre est interprétée dans le dialecte tunisien et c’est un choix à travers lequel Walid Daghsni cherche à rapprocher, le plus possible, l’image au spectateur arabe en général, mettant en considération cette particularité du dialecte qui « demeure le plus grand obstacle entre les tunisiens et certains autres pays arabes ».

Sihem Oubraham