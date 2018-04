La bataille d’Alger, un film dans l’histoire en avant-première : Immersion dans le plus grand chef-d’œuvre du cinéma algérien

Lauréat du lion d’or en 1966 à la Mostra de Venise, «la bataille d’Alger» demeure un film d’anthologie qui fait l’objet de plusieurs études sur la résistance urbaine dans le monde… Se fondant sur de multiples témoignages et des archives inédites, le nouveau film de Malek Bensmaïl opère un retour sur ce chef-d’œuvre qui raconte l’insurrection urbaine des Algériens contre la colonisation française.

En sus du statut de «film culte» qu’il s’est imprégné, le film questionne toujours l’histoire et c’est le cinéaste algérien Malek Bensmail qui est allé le mettre en avant à traves son dernier film documentaire «La bataille d’Alger, un film dans l’histoire», projeté en avant-première nationale, samedi soir, à la salle El Mouggar d’Alger, en présence du réalisateur et d’un nombreux public. Le film revient sur plusieurs aspects liés à cette coproduction algéro-italienne qui a fait sensation dans le cinéma des années 60 et 70. Reposé sur l’école italienne néo-réaliste, c’est le prestigieux cinéaste Gillo Pontecorvo qui forme une équipe ambitieuse pour porter à l’écran une des plus grandes épopées du XXe siècle, la bataille d’Alger. Ayant donné la parole à des comédiens ayant pris part au film, à des techniciens et producteurs du film, Malek Bensmail a fouillé dans les archives pour donner aussi la parole à Yacef Saâdi, Marcel Bigeard et Gillo Pontocorvo et donner ainsi un ton de vérité au film, tout comme le cinéaste italien a donné la priorité à la vérité au dépend de la beauté esthétique du film. «C’est avec une grande émotion que je présente ce film à Alger car j’ai été bercé depuis ma tendre enfance dans cette histoire d’Ali la pointe, la Casbah d’Alger et l’engagement des femmes dans cette bataille», a déclaré le cinéaste à l’issue de la projection. Malek Bensmail n’a pas omis de dédier de film aux moudjahidine du devoir national. «Je dédie ce film à tous les moudjahidine de la liberté, mais surtout à Farouk Beloufa et Youcef Bouchouchi, deux grands cinéastes qui ont beaucoup apporté au cinéma algérien et qui nous ont récemment quittés», a-t-il déclaré. Rappelant les dessous de cette bataille qui a opposé les commandos de la zone autonome d’Alger du FLN et les parachutistes du général Massu, le film aborde plusieurs questions liées à la sortie de ce film, dans les conditions de tournage à la Casbah, le manque de comédiens qualifiés, l’immersion de l’équipe italienne dans l’âme de l’Algérois pour écrire le film, l’interdiction du film en France depuis de nombreuses années ainsi que le coup d’Etat du 19 juin 1965 pendant le tournage du film. Des témoins du premier rang interviennent dans le film comme Yacef Saàdi, responsable de la zone autonome d’Alger et acteur de son propre rôle dans le film, le réalisateur Gilo Pontocorvo et d’autres comédiens et techniciens ayant signé ce chef- d’œuvre. «C’était important pour moi de revenir sur ce film culte, de décortiquer ce qu’il raconte, comment il a été produit, dans quelles conditions il a été tourné, mais surtout, comment le film a embrassé l’histoire et comment l’histoire l’a nourrit. C’était important d’aller au-delà du making off d’un film et de comprendre pourquoi il est devenu un film culte en Algérie, mais aussi dans le monde entier», a déclaré Malek Bensmail.

Kader Bentounès