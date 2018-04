Enseignement supérieur : La rentrée universitaire arrêtée au 15 septembre

Dans le cadre des préparatifs de la prochaine rentrée universitaire 2018-2019, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a instruit l’ensemble des recteurs à appliquer scrupuleusement le calendrier des préinscriptions et inscriptions finales, et de la réorientation des nouveaux bacheliers. «La rentrée universitaire effective doit, impérativement, avoir lieu au plus tard avant le 15 septembre», est-il indiqué dans une circulaire adressée aux recteurs, dont El Moudjahid détient une copie. Le même document relève également que les chefs d’établissement d’enseignement et de formation supérieurs doivent s’en tenir au strict respect de la période prévue pour chaque semestre. «Les semestres d’étude sont fixé à 14 semaines chacun», indique-t-on de même source. La session de rattrapage sera organisée, quant à elle, après la fin de chaque semestre, alors que celle-ci était organisée traditionnellement en septembre. Il est également fait état de la nécessité de respecter le calendrier des congés universitaires, préparé fin juin par des départements compétents au niveau ministériel. Par ailleurs, la distribution des différentes tâches et missions pédagogiques pour l’année à venir doit être effectuée et finalisée au courant même de cette année, par les recteurs. Dans cette optique, plusieurs critères doivent être pris en compte, notamment celui relatif à la spécialisation du professeur et son expérience pédagogique, mais aussi son ancienneté dans la formation générale. En ce qui concerne l’exploitation des résultats du baccalauréat et détermination des moyennes nationales minimales pour participer au classement dans certaines filières, celle-ci devrait se dérouler du 24 au 26 juillet 2018.



Les inscriptions définitives prévues le 6 septembre



Dans l’intervalle, et pour réguler l’ensemble du processus de cette opération d’inscription et de déroulement du cursus pédagogique, «il sera procédé à l’organisation de journées portes ouvertes sur les établissements universitaires entre le 24 au 30 juillet, ainsi qu’au lancement, le 8 août prochain, d’une plate-forme dédiée aux demandes d’hébergement au profit des nouveaux étudiants», a fait savoir le ministère. La période des inscriptions finales au sein des établissements universitaires, au titre de l’année universitaire 2018-2019, a été fixée, elle, pour le 6 septembre. Le dépôt des dossiers œuvres universitaires a quant a lui été fixé au 27 septembre 2018.

Dans le cadre de la prise en charge idoine et l’accompagnement efficace et efficient des étudiants des premières années, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique recommande de mettre en ligne les différents modules dispensés sur le site électronique. Il est aussi question de mettre à disposition des nouveaux étudiants, les bureaux et cellules d’information et d’orientation, ainsi que les publications et brochures relatives à l’organisation et au fonctionnement des universités concernées, et toutes les informations relatives à la pédagogie et aux activités scientifiques et culturelles.

Et pour assurer une gestion plus efficace de toutes les activités de prise en charge des étudiants, un séminaire consacré aux œuvres universitaires sera organisé, début juillet prochain, et devrait aboutir à des mesures nouvelles et importantes susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation et de prise en charge de la communauté estudiantine. Il faut rappeler que plusieurs nouveautés ont été annoncées par le ministre du secteur, M. Tahar Hadjar. Il s’agit, entre autres, de la révision de la liste des choix des filières qui a été réduite de 6 à seulement 4 choix. Le système d’orientation a également été revu partiellement. Une moyenne de 10/20 a été fixée pour pouvoir poursuivre une spécialité dans les langues arabes et littérature, le droit, sciences économiques et sciences politiques. Il ya lieu de dire, aussi, que dans le cadre du renforcement des établissements universitaires pour la prochaine rentrée universitaire, 99.000 sièges pédagogiques et plus de 30.000 lits seront réceptionnés.

Sarah A. Benali Cherif