Surveillance des élections : Unifier la vision

La Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) invite, dans un communiqué, l’ensemble des partis politiques agréés à prendre part à la rencontre qui tiendra, samedi 5 mai au Centre international des conférences, Club-des-Pins, Alger.

La HIISE précise, dans son communiqué, que chaque parti politique aura le droit de se faire représenter par trois membres qui prendront part à cette rencontre organisée en prévision de la prochaine élection présidentielle qui se tiendra en 2019. La HIISE a indiqué, dans son communiqué, que cette rencontre vise à unifier la vision concernant tout ce qui a trait à la surveillance des élections et à la formulation des recours, ajoutant que l’objectif de cette démarche consiste à promouvoir le rôle de contrôle de la haute instance et de redonner confiance au peuple». Toujours selon le document, «cette importante rencontre avec les partis politiques agréés vise, également, à encourager l’ensemble des partenaires de la HIISE (partis, alliances, indépendants) et les représentants de la justice, de l’administration et des différents médias, à adhérer à la dynamique favorisant la stabilité politique et sociale». La Haute instance a souligné l’intérêt de cette réunion, qui sera animée par les magistrats et spécialistes de la HIISE, et leurs homologues du Conseil d’État, qui constitue une étape importante pour favoriser l’instauration de la confiance entre les différentes composantes de la société algérienne. Pour la HIISE, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 194 de la Constitution, qui précise que cette instance veille à «l’organisation de cycles de formation civique au bénéfice des formations politiques sur la surveillance des scrutins et la formulation des recours». Il convient de noter qu’il est prévu une session de formation au profit des représentants des partis politiques, dans le cadre du programme de formation initié par la HIISE en prévision des élections présidentielles du 2019. La Haute instance a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance de cette rencontre, dans la mesure où elle permettra de consacrer le dialogue constructif et l’interaction positive avec les événements, et avec tout appel à la coopération au service de l’intérêt national et de l’intérêt public.

Rappelons que la HIISE avait organisé, au mois d’avril dernier, 4 rencontres régionales à Sidi Bel-Abbès, Sétif, Alger et à Biskra, avec ses cadres, portant sur des thèmes en rapport avec ses missions. L’objectif escompté était «la sensibilisation des membres l’Instance à leur devoir national et professionnel, et les habiliter en vue d’être à la hauteur de la responsabilité qui leur incombe et la lourde confiance dont ils sont investis, outre l’échange des idées et propositions, en vue de parvenir à une vision unifiée, claire et pratique devant promouvoir le rôle de contrôle de la Haute instance et de consacrer davantage de confiance et de satisfaction parmi le peuple».

Il y a lieu de souligner que la Haute instance, qui dispose d’un comité permanent et qui déploie ses autres membres dès la convocation du corps électoral, est composée à parité de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, nommés par le Président de la République, et de compétences indépendantes choisies parmi la société civile, nommées par le Président de la République. À noter, dans ce contexte, que la Haute instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales, et du référendum, depuis la convocation du corps électoral, jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin.

Kamélia Hadjib