Jeux méditerranéens-2021 : Une commission de l’APN à Oran

Des membres de la commission jeunesse et sports et des activités associatives de l’Assemblée populaire nationale (APN) ont effectué, hier, une visite à Oran, pour s’enquérir des préparatifs pour les jeux Méditerranéens qu’abritera la capitale de l’Ouest algérien en 2021. La commission parlementaire dirigée par la députée, Ayad Ratiba, a suivi un exposé sur les préparatifs en cours pour les JM portant sur la réalisation de nouvelles infrastructures sportives et la réhabilitation d'autres. Dans son exposé, le directeur de wilaya des équipements publics, Banouh Mustapha, a assuré que toutes les infrastructures et le Village méditerranéen seront livrés dans les délais impartis, affirmant que la wilaya d’Oran sera prête pour les jeux Méditerranéens de 2021. Il a également signalé que le taux d’avancement des travaux du complexe sportif doté d’un stade de 40.000 places a atteint 80%, et que les travaux sont à pied d’œuvre pour l’aménagement externe, la réalisation de la clôture et l’installation des équipements.

Au sujet du revêtement du stade en gazon naturel, M. Banouh a indiqué que l’opération est en phase de concertation avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, et la Fédération algérienne de football (FAF), pour ce qui est du choix de la pelouse en prenant en considération le climat de la région. Le ministère de tutelle et la FAF se chargeront du choix de l’instance qui devra gérer ce complexe, a-t-il ajouté, soulignant que l’opération est en cours d’élaboration du statut juridique de ce complexe.

Les travaux de réalisation de quatre piscines ont été lancés dernièrement, dont une piscine olympique, une autre semi-olympique et un petit bassin de préparation des sportifs, de même que ceux d'une salle omnisports de 6.000 places qui seront réceptionnés après 24 mois, a ajouté le directeur des équipements publics. S’agissant du Village méditerranéen qui a nécessité une enveloppe de 21 milliards DA, les travaux en cours d’aménagement externe et des vestiaires seront livrés au délai fixé. Ce Village est une résidence disposant de structures, dont trois réfectoires, deux centres de loisirs, trois salles de sports, une salle de musculation, un théâtre en plein air et autres commodités, a indiqué M. Banouh, qui a expliqué que les travaux de réhabilitation et de réfection des installations sportives ayant nécessité une enveloppe de 1,3 milliard DA sont en cours. Ils concernent les stades Ahmed-Zabana et Habib-Bouakeul, la piscine olympique de haï Medina Jdida, le centre équestre Antar-Ibn-Cheddad, l’Institut national de formation des cadres de la jeunesse et des sports d'Aïn Turck, la salle omnisports Hamou-Boutlélis d'Oran, en plus de l’homologation de quatre stades communaux à El-Ançor, Hassi Mefssoukh et Hassi Benokba, avec la réalisation de six piscines de proximité.

La délégation de l’APN a suivi aussi une vidéo faisant la promotion d'Oran, en attendant la réalisation d’autres sur la ville et les jeux Méditerranéens. Les membres de la commission de la jeunesse et des sports et des activités associatives de l’APN ont effectué une visite aux projets qui abriteront le JM-2021, dont ceux du complexe sportif de 40.000 places, du Village méditerranéen de Belgaïd, de la salle omnisports de haï Sidi El-Bachir, ainsi que de l’Institut national de formation des cadres de la jeunesse et des sports d'Aïn Turck qui sera réhabilité, de même que le Village des loisirs.

La commission a aussi inspecté le centre de camping de jeunes de Cap Blanc, prévu d'être réhabilité, tout comme le centre de préparation des sportifs, le complexe sportif de proximité de haï El-Barki, en exploitation, et le projet de réalisation du complexe sportif de proximité 2, dans la même région. La présidente de la commission de l’APN, la députée Ayad Ratiba, a déclaré que cette visite s’inscrit dans le cadre du programme de cette commission d’inspection et de suivi des projets, que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a réservé pour les jeux Méditerranéens-2021.