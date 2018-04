Jeunesse et sports : Des secteurs gérés de manière archaïque

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a relevé hier à Alger la nécessité de réviser la politique sportive et juvénile en Algérie à travers le réexamen des textes juridiques régissant ce domaine, tout en prônant une «gestion basée sur la numérisation de toutes les données liées à ce secteur très sensible.»

«Cette réunion constitue une occasion pour consolider la relation de travail avec les responsables locaux et créer cette cohésion très importante pour la réalisation de nos objectifs. Le développement des secteurs de la jeunesse et des sports passe par la numérisation de tous les documents au niveau central et local.», a indiqué Hattab lors de la rencontre regroupant les 48 directeurs de la jeunesse et des sports (DJS) au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger.

Lors de cette première réunion depuis son installation à la tête de ce département, le ministre a relevé l'amélioration enregistrée dans le secteur de la jeunesse et des sports depuis l'année 2000, mais, a-t-il dit, «la réalité confirme que nous en sommes encore très loin (...). Aussi, nous devrions plus que par le passé, procéder à une révision globale de notre politique sportive». «J'ai demandé à un responsable central chargé de la gestion des maisons de jeunes un chiffre très simple, malheureusement je n'ai pas eu de réponse. C'est inadmissible si l’on arrive pas à avoir des données très simples qui concernent un des domaines de notre département. La numérisation généralisée devient alors indispensable. Nous sommes très loin de tout ce qui se passe en matière de numérisation par rapport à d'autres secteurs du gouvernement. Nous n'avons même pas entamé les premières démarches pour la numérisation de notre secteur.», a relevé le ministre en direction des DJS présents à la cette rencontre.

Dans un bref bilan présenté concernant les projets réalisés par le secteur depuis l'année 2000, le ministre a annoncé le réalisation de 78 stades de sport (44 en 2000), 493 salles omnisports (320 en 2000), 143 piscines (115 en 2000), 648 complexes sportifs (143 en 2000), dix (10) centres de regroupement (un seul en 2000) et dix (10) écoles de formation (un seul en 2000). «Ces réalisations à l'échelle nationale confirment les efforts consentis par l'Etat à la direction de la jeunesse algérienne, mais cela reste insuffisant et on doit continuer à travailler. Il faut faire participer les jeunes à tous les projets consentis par les DJS, notamment les maisons de jeunes. Il faut donner aux jeunes la chance de développer leurs connaissances. Notre administration doit être accessible à tous les jeunes.», a-t- il dit. Tout en reconnaissant les difficultés rencontrées par les DJS au niveau de toutes les wilayas, le ministre a appelé les responsables locaux à assumer leurs responsabilités, en accompagnant tous les projets en cours. «J'ai eu la chance de lancer le projet de construction du stade olympique de Baraki en étant un responsable local dans la wilaya d'Alger en 2005, mais malheureusement, nous sommes en 2018 et le projet n'est toujours pas achevé. Il faut une gestion sérieuse de nos projets de construction, tout en évitant une réévaluation financière en cas de retard.», a-t-il déploré. Les travaux de la rencontre avec les directeurs de la jeunesse et des sports (DJS) se poursuivront à huis clos avec comme thème, entre autres, la formation, la numérisation du secteur, l'actualisation de la carte sportive nationale et la communication.