Centre d’instruction de Touggourt : 29 promotions en 8 ans

Les «portes-ouvertes» sur le Centre d’instruction de la gendarmerie nationale chahid Mohamed Chafou dans la wilaya déléguée de Touggourt (Ouargla), relevant de la 4e région militaire (RM) ont drainé hier une grande affluence du public, en particulier des jeunes. Cette manifestation, organisée au niveau de la salle omnisports Emir Khaled sous le slogan «La Gendarmerie nationale, une institution sécuritaire au service du pays et du citoyen», a été marquée par plusieurs stands exposant divers équipements modernes utilisés et informant sur les missions, les efforts déployés par ce corps constitué pour la protection des personnes et des biens ainsi que la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Les nombreux jeunes présents à cette manifestation ont bénéficié des explications sur les différentes activités de la Gendarmerie nationale, ainsi que les opportunités offertes pour adhérer à cette institution sécuritaire. Des combats ainsi que des exercices de simulation de lutte contre la criminalité ont été exécutées par des gendarmes à l’esplanade de la même salle au profit du public. Cette manifestation entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication de l’Armée nationale populaire (ANP), visant notamment le rapprochement du citoyen de l’institution militaire et le renforcement de la relation Armée-Nation, a précisé le commandant du centre, lieutenant-colonel Youçef Saïd. Le centre d’instruction de la gendarmerie nationale chahid Mohamed-Chafou située dans la daïra de Mégarine a enregistré la sortie de 29 promotions depuis son ouverture en 2010. Il existe trois centres similaires à l’échelle nationale.