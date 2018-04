Base centrale logistique de Blida : M. Gaïd Salah en visite de travail aujourd’hui

Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, effectuera aujourd’hui une visite de travail et d’inspection à la Base centrale logistique à Beni Mered/Blida, (1re Région militaire), indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué . «Cette visite sera une occasion pour le Général de Corps d’armée, d’inspecter les différentes chaînes de rénovation et de modernisation et à constater les divers matériels développés au niveau de cette importante base», précise la même source.